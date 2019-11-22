Роналду — вне заявки «Ювентуса» на матч с «Аталантой»
Стала известна заявка «Ювентуса» на матч 13-го тура чемпионата Италии против «Аталанты», сообщает
Стала известна заявка «Ювентуса» на матч 13-го тура чемпионата Италии против «Аталанты», сообщает
Форвард Криштиану Роналду не был включен в список из 20 игроков. Ранее об этом сообщил главный тренер команды Маурицио Сарри. В заявку также не попали защитник Алекс Сандру и хавбек Адриен Рабьо.
Полностью заявка «Ювентуса» выглядит следующим образом: