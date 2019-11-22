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18:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роналду — вне заявки «Ювентуса» на матч с «Аталантой»

Стала известна заявка «Ювентуса» на матч 13-го тура чемпионата Италии против «Аталанты», сообщает пресс-служба туринцев. Игра пройдет 23 ноября в Бергамо, начало — в 17.00 (мск).

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Форвард Криштиану Роналду не был включен в список из 20 игроков. Ранее об этом сообщил главный тренер команды Маурицио Сарри. В заявку также не попали защитник Алекс Сандру и хавбек Адриен Рабьо.

Полностью заявка «Ювентуса» выглядит следующим образом:

  • вратари — Буффон, Щенсны, Пинсольо;.
  • защитники — Де Шильо, де Лигт, Бонуччи, Данилу, Ругани, Демирал;.
  • полузащитники — Пьянич, Хедира, Рэмси, Матюиди, Джан, Бентанкур;.
  • нападающие — Дибала, Коста, Куадрадо, Игуаин, Бернардески.
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