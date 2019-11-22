Абрамович решил не продавать «Челси» из-за отсутствия серьёзных предложений
Владелец «Челси» Роман Абрамович решил отказаться от продажи клуба, сообщает The Telegraph.
Владелец «Челси» Роман Абрамович решил отказаться от продажи клуба, сообщает The Telegraph.
Согласно информации источника, российский предприниматель, имеющий проблемы с оформлением британской визы, не получил серьёзных предложений от потенциальных покупателей. Также на решение владельца лондонского клуба повлияло достаточно успешное выступление команды в текущем сезоне под руководством Фрэнка Лэмпарда.
Ранее сообщалось, что Абрамович может продать «Челси» за € 2,9 млрд. Приобрести клуб был готов один из консорциумов, который базируется на Ближнем Востоке. Однако в итоге
В турнирной таблице чемпионата Англии «Челси» занимает третье место, набрав в 12 матчах 26 очков.