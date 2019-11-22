Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Тамбов
Локомотив
00
Футбол. Зарубежный
22:30
Боруссия Д
Падерборн
Футбол. Зарубежный
22:45
ПСЖ
Лилль
Футбол. Зарубежный
23:00
Леванте
Мальорка
Футбол. Премьер-лига
23.11
Оренбург
Ахмат
Футбол. Первый дивизион
23.11
Спартак-2
Авангард К
Все события
Фоторепортажи
12Сборная России крупно проиграла бельгийцам
35Все стадионы Евро-2020
18:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Абрамович решил не продавать «Челси» из-за отсутствия серьёзных предложений

Владелец «Челси» Роман Абрамович решил отказаться от продажи клуба, сообщает The Telegraph.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Согласно информации источника, российский предприниматель, имеющий проблемы с оформлением британской визы, не получил серьёзных предложений от потенциальных покупателей. Также на решение владельца лондонского клуба повлияло достаточно успешное выступление команды в текущем сезоне под руководством Фрэнка Лэмпарда.

Ранее сообщалось, что Абрамович может продать «Челси» за € 2,9 млрд. Приобрести клуб был готов один из консорциумов, который базируется на Ближнем Востоке. Однако в итоге из-за необходимости дополнительной траты € 1,4 млрд на реконструкцию «Стэмфорд Бридж» потенциальный покупатель отказался от сделки.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Челси» занимает третье место, набрав в 12 матчах 26 очков.

Читайте также
Экс-жена Абрамовича выходит замуж за греческого миллиардера
Во время загрузки произошла ошибка.
23 июля© Ньюстюб
Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Топ-модели показали грудь на стадионе и получили ответ!
Седокова увела из семьи известного спортсмена!
Ключевой матч Евро сборная России проведет на чужом поле
Косторная уничтожила Кихиру, у Загитовой — «бабочка» и проблемы
Черчесов высказался о проведении матча сборной РФ в Копенгагене
Сборная России по теннису вышла в полуфинал Кубка Дэвиса
Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч чемпионата Италии
«Тамбов» принимает «Локомотив» в матче РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь