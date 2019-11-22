Изменение рынка? Что будет с КПЛ, если отменят лимит на футболистов из России и других стран ЕАЭС

В ЕАЭС вместе с Казахстаном входят Армения, Беларусь, Кыргызстан и Россия. В октябре министерство спорта России выпустило приказ, по которому граждане ЕАЭС не будут считаться легионерами в чемпионатах страны по футболу, хоккею, баскетболу, волейболу, гандболу, водному поло и хоккею на траве.

Удивительно, но футболистов из России, Беларуси, Армении и Кыргызстана в казахстанской премьер-лиге совсем немного. Это в том числе связано с тем, что некоторые россияне и кыргызстанцы уже давно играют в качестве местных, поскольку имеют казахстанский паспорт.

В «Астане» и «Кайрате» нет представителей Кыргызстана, Армении и России, но есть футболисты сборной Беларуси. И если с Сергеем Политевичем алматинский клуб уже расстался, то вот судьба Ивана Маевского еще неизвестна. Хавбек пока не продлил контракт со столичным клубом, но учитывая и его возможный новый статус и качество игры, «Астане» стоило бы торопиться с решением о пролонгации соглашения со своим основным центральным полузащитником. Таким образом, чемпион Казахстана потенциально может освободить еще одно место для легионера.



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В составе «Тобола» выступает российский полузащитник Никита Бочаров, отмена статуса «не воспитанник казахстанского футбола» может стать хорошей новостью как для игрока, так и для клуба. Очень выгодно новведение для «Жетысу», там сразу два белоруса — Андрей Лебедев и Никита Наумов, а также армянин Камо Оганесян, правда, последний, скорее всего, покинет талдыкорганский коллектив. Еще один игрок сборной Армении Тигран Барсегян, выступающий за «Кайсар», также не исключает своего ухода в другую лигу. Но новое правило вполне может изменить ситуацию, ведь по словам представителя игрока Алана Мамукаева, у Барсегяна есть предложение от одного из казахстанских клубов.

«Окжетпес», «Иртыш», «Шахтер» и «Тараз» обошлись в этом сезоне без игроков из стран ЕАЭС, но, опять же, все может измениться после решения КФФ. Составы «Кызыл-Жара» и «Каспия» пока рассматривать бессмысленно, поскольку мы знаем, что клубы из первой лиги зачастую меняют основную группу футболистов перед возвращением в КПЛ.