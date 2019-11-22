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19:06 (мск), источник: Чемпионат.com

В Англии повторили национальный рекорд по продолжительности серии пенальти

В Англии в матче между «Таунтон Таун» и «Труро Сити» был повторен национальный рекорд по продолжительности серии пенальти. Об этом сообщает The Sun.

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Источник: РИА "Новости"

Согласно информации источника, во встрече, которая состоялась 20 ноября, для выявления победителя противостояния командам пришлось исполнить в серии послематчевых пенальти 34 удара. В итоге в следующий раунд Кубка вызова Лиги Юга вышел «Таунтон Сити». Основное время матча завершилось со счётом 2:2, в дополнительное время команды забили по голу, а в серии пенальти точнее оказались хозяева — 12:11.

«Таунтон Таун» и «Труро Сити» повторили национальный рекорд по продолжительности серии послематчевых пенальти, который был установлен в 2016 году в матче Кубка английской лиги между командами «Челси» U23 и «Оксфорд Юнайтед».

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