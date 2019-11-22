В Англии повторили национальный рекорд по продолжительности серии пенальти

Согласно информации источника, во встрече, которая состоялась 20 ноября, для выявления победителя противостояния командам пришлось исполнить в серии послематчевых пенальти 34 удара. В итоге в следующий раунд Кубка вызова Лиги Юга вышел «Таунтон Сити». Основное время матча завершилось со счётом 2:2, в дополнительное время команды забили по голу, а в серии пенальти точнее оказались хозяева — 12:11.