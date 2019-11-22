Игрок нокаутировал судью за красную карточку и был отлучен от футбола

Игрок был отлучен от футбола на три года. 30 октября он атаковал судью после того, как увидел перед собой красную карточку в матче региональной лиги. Матч прервался на 85-й минуте и не был доигран. Видео нападения опубликовано в YouTube-канале UNBELIEVABLE WTF MOMENTS CAUGHT ON TAPE.