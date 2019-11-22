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19:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Игрок нокаутировал судью за красную карточку и был отлучен от футбола

В Германии футболист был дисквалифицирован на три года за нападение на судью во время любительского матча. Об этом сообщает DW.

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Игрок был отлучен от футбола на три года. 30 октября он атаковал судью после того, как увидел перед собой красную карточку в матче региональной лиги. Матч прервался на 85-й минуте и не был доигран. Видео нападения опубликовано в YouTube-канале UNBELIEVABLE WTF MOMENTS CAUGHT ON TAPE.

После нокаута рефери потребовалась срочная госпитализация. 22-летний пострадавший был доставлен в больницу на вертолете.

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