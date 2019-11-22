Игрок нокаутировал судью за красную карточку и был отлучен от футбола
В Германии футболист был дисквалифицирован на три года за нападение на судью во время любительского матча. Об этом сообщает DW.
В Германии футболист был дисквалифицирован на три года за нападение на судью во время любительского матча. Об этом сообщает DW.
Игрок был отлучен от футбола на три года. 30 октября он атаковал судью после того, как увидел перед собой красную карточку в матче региональной лиги. Матч прервался на 85-й минуте и не был доигран. Видео нападения опубликовано в
После нокаута рефери потребовалась срочная госпитализация. 22-летний пострадавший был доставлен в больницу на вертолете.