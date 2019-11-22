Гвардиола прокомментировал приход Моуринью в «Тоттенхэм»

Источник: AP 2019

«Думаю, вы, журналисты, знаете Моуринью даже лучше, чем я. Добро пожаловать обратно. Он потрясающий тренер, и я уверен, что он проделает хорошую работу», — приводит слова Гвардиолы Sport.es.

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Последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед». Португалец был уволен из английского клуба в декабре 2018 года. Ранее он дважды работал в «Челси», который три раза приводил к чемпионскому титулу АПЛ (2005, 2006, 2015). Также Жозе тренировал «Порту», «Интер» и «Реал».