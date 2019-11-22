Отец Черышева рассказал об отказе сына выступать в России

Источник: РИА "Новости"

«Были предложения от российских клубов, но Денис сказал мне, что хочет выступать в сильной лиге. Я не имею права указывать ему где играть», — рассказал отец футболиста, бывший игрок сборной России Дмитрий Черышев.

В июле Черышев подписал трехлетний контракт с «Валенсией». До этого с августа 2018-го он защищал цвета клуба на правах аренды. Также Черышев выступал за «Вильярреал», «Севилью». Дебютировал россиянин во взрослом футболе в мадридском «Реале», являясь воспитанником клубной академии.