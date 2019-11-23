Минута без футбола в Голландии: игроки не двигаются после свистка. Это реакция на расизм фанатов

Все матчи второго дивизиона, которые состоялись в пятницу и начались в одно время, стартовали с минуты без футбола. После стартового свистка игроки минуту оставались неподвижными, а на табло и рекламных щитах показывали надпись: «Расизм? Тогда мы не будем играть».

Такой же перформанс будет и на матчах Эредивизи. А в сборной Голландии против расизма выступили Джорджиньо Вейналдум и Френки де Йонг.

Эта акция — реакция на события 17 ноября в матче второй лиги между «Ден Босхом» и «Эксельсиором». Болельщики «Ден Босха» провоцировали форварда соперников Ахмада Морейру, выкрикивая расистские оскорбления.

В ответ на это футболист ушел с поля, после чего судья приостановил матч. После возобновления матча Морейра вернулся и даже забил, а потом отпраздновал перед трибуной «Ден Босха».

В новом туре болельщики «Эксельсиора» отличились особенно: помимо баннеров и минуты без футбола, на трибунах были разложены плакаты в виде красных карточек с надписью: «Покажем расизму красную карточку».