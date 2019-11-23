Голы Икарди и Ди Марии принесли «ПСЖ» победу в матче с «Лиллем»

Голы Икарди и Ди Марии принесли «ПСЖ» победу в матче с «Лиллем»

В матче 14-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» принимал «Лилль». Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.