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01:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Голы Икарди и Ди Марии принесли «ПСЖ» победу в матче с «Лиллем»

В матче 14-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» принимал «Лилль». Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

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Источник: Reuters

Первый мяч забил нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди на 17-й минуте после передачи полузащитника Идриссы Гейе. До перерыва преимущество парижан увеличил хавбек Анхель Ди Мария, которому ассистировал полузащитник Юлиан Дракслер.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции. В активе команды Томаса Тухеля 33 очка. «Лилль» (19) занимает пятое место.

В 15-м туре Лиги 1 «Лилль» 30 ноября на своём поле сыграет с «Дижоном», а «ПСЖ» 1 декабря в гостях встретится с «Монако».

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ПСЖ
2:0
Первый тайм: 2:0
Лилль
Футбол, Франция, Тур 1422.11.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Parc des Princes
Главные тренеры
Томас ТухельКристоф Гальтье
Голы
Мауро Икарди17′
Анхель Ди Мария31′
Составы команд
1Кейлор Навас
16Майк Меньян
2Тиагу Силва
2Тиагу Джало
3Преснель Кимпембе
20′
4Габриэл
5Маркиньюс
6Жозе Фонти
14Хуан Бернат
17Зеки Челик
23Юлиан Дракслер
28Рейнилдо Мандава
27Идрисса Гей
24Бубакари Сумаре
11Анхель Ди Мария
11Луиз Араужу
12Тома Менье
30′65′
8Шека
61′
31Колен Дагба
18Ренату Санчеш
10Неймар
65′
10Жонатан Иконе
70′
7Кильян Мбаппе
9Лоик Реми
18Мауро Икарди
78′
21Бенжамен Андре
78′
9Эдинсон Кавани
12Юсуф Языджи
Статистика
2Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)13
4Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
6Угловые5
13Фолы11
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяКлеман Тюрпен(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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