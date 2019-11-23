Голы Икарди и Ди Марии принесли «ПСЖ» победу в матче с «Лиллем»
В матче 14-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» принимал «Лилль». Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
В матче 14-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» принимал «Лилль». Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Первый мяч забил нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди на 17-й минуте после передачи полузащитника Идриссы Гейе. До перерыва преимущество парижан увеличил хавбек Анхель Ди Мария, которому ассистировал полузащитник Юлиан Дракслер.
В 15-м туре Лиги 1 «Лилль» 30 ноября на своём поле сыграет с «Дижоном», а «ПСЖ» 1 декабря в гостях встретится с «Монако».
|Томас Тухель
|Кристоф Гальтье
|Мауро Икарди
|17′
|Анхель Ди Мария
|31′
|1
|Кейлор Навас
|16
|Майк Меньян
|2
|Тиагу Силва
|2
|Тиагу Джало
|3
|Преснель Кимпембе
20′
|4
|Габриэл
|5
|Маркиньюс
|6
|Жозе Фонти
|14
|Хуан Бернат
|17
|Зеки Челик
|23
|Юлиан Дракслер
|28
|Рейнилдо Мандава
|27
|Идрисса Гей
|24
|Бубакари Сумаре
|11
|Анхель Ди Мария
|11
|Луиз Араужу
|12
|Тома Менье
30′65′
|8
|Шека
61′
|31
|Колен Дагба
|18
|Ренату Санчеш
|10
|Неймар
65′
|10
|Жонатан Иконе
70′
|7
|Кильян Мбаппе
|9
|Лоик Реми
|18
|Мауро Икарди
78′
|21
|Бенжамен Андре
78′
|9
|Эдинсон Кавани
|12
|Юсуф Языджи
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|13
|4
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|5
|13
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Клеман Тюрпен(Франция)