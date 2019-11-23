«Витебск» не похож на команду, которая может помешать Бресту оформить чемпионство
Но главный тренер «северян» обещает дать бой.
Но главный тренер «северян» обещает дать бой.
Неужели завтра все решится?
В это воскресенье бресткое «Динамо» может прервать 13-летнюю чемпионскую гегемонию БАТЭ. Чтобы гарантированно взять «золото», команде Марцела Лички нужно на своем поле обыграть «Витебск». На первый взгляд, гости вряд ли способны испортить праздник брестчанам. В нынешнем сезоне витебчане, которые стали главным открытием чемпионата-2018, откровенно не блещут. К предпоследнему туру они подходят, имея в пассиве трехматчевую серию без побед.
В прошлом сезоне команда Сергея Ясинского представляла собой серьезную силу. Витебчане играли
Все в порядке у «северян» было и с обороной, которую цементировал Никита Наумов. Во многом благодаря его уверенности «Витебск» вошел в четверку самых «сухих» команд чемпионата, пропустив всего 20 мячей.
Исход той встречи решили нереализованный Вергейчиком пенальти (отметка 1:57) и курьезный гол Павла Савицкого (отметка 3:47).
В нынешнем сезоне «северяне» выглядят гораздо слабее. Из претендента на медали команда превратилась в середняка и пока даже не обезопасила себя от переходных матчей. Все
При этом в больших матчах «Витебск» может собраться и показать хороший футбол. Например, в прошлом туре на своем поле «северяне» дали бой Борисову. Они не уступили действующему чемпиону в единоборствах и даже нанесли больше ударов по воротам.
Они сознательно отдали мяч сопернику — владели им всего 40 процентов игрового времени — и уповали на контратаки. Одна из них завершилась смачным ударом защитника Николая Золотова
К слову, в матче первого круга против брестчан «Витебск» тоже смотрелся очень достойно.
Размочить ворота Гущенко гости смогли только с пенальти, который привез Акакий Хубутия (отметка 2:24). Примечательно, что до этого мяч угодил в руку Нойока в собственной штрафной, но рефери оставил эпизод без внимания (отметка 1:22).
Видимо, списывать «Витебск» со счетов не стоит. В этом году «северяне» уже обыгрывали и «Шахтер», и минское «Динамо». Тем более, брестчане испытывают кадровые проблемы.
Главный тренер «северян» Сергей Ясинский уверяет, что его команда постарается доставить сопернику неприятностей:
— Готовимся к матчу с брестским «Динамо» в таком же режиме, как и к предыдущим встречам. Максимально концентрируемся на деталях, смотрим много видео и далее по списку.
— Главная деталь воскресного матча — отсутствие в центральной зоне брестчан Сергея Кисляка, Александра Нойока и Владислава Васильева. Это сыграет на руку «Витебску»?
— Брест обладает такой глубиной состава… Не думаю, что для них это будет критично. Понятное дело, футболисты, которых вы назвали, хороши, но у соперника есть вполне адекватная замена. Уверен, люди, вышедшие на их позиции, вряд ли будут выглядеть слабее. Нам в любом случае придется непросто.
— Вы предполагаете, кто сыграет у брестчан в центре поля?
— Не люблю играть в гадалки и давать прогнозы,
— В вашей команде все
— Артем Скитов получил травму и скорее всего не поможет нам в этом сезоне. А так по здоровью ребят нет особых проблем. Может быть, только Саша Прудников пока находится не в лучших кондициях
— В концовке сезона вы два раза кряду играете с главными претендентами на чемпионство. Остались довольны матчем с БАТЭ?
— В принципе я остался доволен своей командой. Мы показали неплохую игру, но немного уступили в исполнительском мастерстве. В отличие от БАТЭ нам
— «Витебск» готов продлить чемпионскую интригу в этом сезоне?
— Я знаю, что мы выйдем на поле и будем играть в полную силу, а что получится на выходе… Мне трудно сказать. Я знаю только одно — Брест будет максимально мотивирован. Мы же будем играть в полную силу. Хватит ли ее, чтобы набрать очки в этом матче? Честно говоря, не знаю. Очень надеюсь на это, но не знаю.
— Год назад «Витебск» боролся за медали и выдал очень крутой матч против брестчан прошлой осенью. Ваш нынешний состав может сотворить
— На первый взгляд может показаться, что у нас осталось много футболистов с прошлого сезона, но это не совсем так. Хочу сказать немного о другом. В первом круге у нас была очень хорошая домашняя игра с Брестом. Если бы в том матче не произошли некоторые коллизии, которые не связаны с футболистами, мы бы могли набрать очки. Не сказал бы, что нынешний «Витебск» наголову слабее прошлогоднего. Тут много нюансов, но незачем сравнивать нашу нынешнюю команду с прошлогодней. Надеюсь, в воскресенье мы покажем хороший футбол. Заодно и посмотрим, какой будет результат.