«Витебск» не похож на команду, которая может помешать Бресту оформить чемпионство

Источник: Tribuna.com Беларусь

Неужели завтра все решится?

В это воскресенье бресткое «Динамо» может прервать 13-летнюю чемпионскую гегемонию БАТЭ. Чтобы гарантированно взять «золото», команде Марцела Лички нужно на своем поле обыграть «Витебск». На первый взгляд, гости вряд ли способны испортить праздник брестчанам. В нынешнем сезоне витебчане, которые стали главным открытием чемпионата-2018, откровенно не блещут. К предпоследнему туру они подходят, имея в пассиве трехматчевую серию без побед.

Год назад «Витебск» точно бы доставил «Динамо» дискомфорт.

В прошлом сезоне команда Сергея Ясинского представляла собой серьезную силу. Витебчане играли по-настоящему здорово и до последнего претендовали на медали. В чемпионате-2018 они с 47 голами стали третьими по результативности. Больше забивали только БАТЭ и бресткое «Динамо» — 55 и 52 мяча соответственно. Наблюдать за осмысленными действиями и геометрией атак «Витебска» было очень приятно. Михаил Козлов, Ненад Адамович, Антон Матвеенко и Артем Старгородский делали красоту в полузащите, а Кирилл Вергейчик мастерски справлялся с обязанностями наконечника.

Все в порядке у «северян» было и с обороной, которую цементировал Никита Наумов. Во многом благодаря его уверенности «Витебск» вошел в четверку самых «сухих» команд чемпионата, пропустив всего 20 мячей.

Исход той встречи решили нереализованный Вергейчиком пенальти (отметка 1:57) и курьезный гол Павла Савицкого (отметка 3:47).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/8k_i8knB-mU" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но в этом году «Витебск» уже не тот

В нынешнем сезоне «северяне» выглядят гораздо слабее. Из претендента на медали команда превратилась в середняка и пока даже не обезопасила себя от переходных матчей. Все из-за того, что полноценно заменить лидеров, которые покинули клуб в межсезонье, не получилось. Команду Ясинского прилично колбасит в 2019-м. В трех последних встречах витебчане взяли лишь одно очко — ничья с «Торпедо-БелАЗ» и уступили «Дняпро» с БАТЭ.

При этом в больших матчах «Витебск» может собраться и показать хороший футбол. Например, в прошлом туре на своем поле «северяне» дали бой Борисову. Они не уступили действующему чемпиону в единоборствах и даже нанесли больше ударов по воротам.



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Они сознательно отдали мяч сопернику — владели им всего 40 процентов игрового времени — и уповали на контратаки. Одна из них завершилась смачным ударом защитника Николая Золотова из-за пределов штрафной.

К слову, в матче первого круга против брестчан «Витебск» тоже смотрелся очень достойно.

Размочить ворота Гущенко гости смогли только с пенальти, который привез Акакий Хубутия (отметка 2:24). Примечательно, что до этого мяч угодил в руку Нойока в собственной штрафной, но рефери оставил эпизод без внимания (отметка 1:22).

Видимо, списывать «Витебск» со счетов не стоит. В этом году «северяне» уже обыгрывали и «Шахтер», и минское «Динамо». Тем более, брестчане испытывают кадровые проблемы. Из-за дисквалификаций в центре поля Личка не может рассчитывать на Кисляка, Васильева и Нойока.

Что по поводу воскресного матча думают в «Витебске»?

Главный тренер «северян» Сергей Ясинский уверяет, что его команда постарается доставить сопернику неприятностей:

— Готовимся к матчу с брестским «Динамо» в таком же режиме, как и к предыдущим встречам. Максимально концентрируемся на деталях, смотрим много видео и далее по списку.

— Главная деталь воскресного матча — отсутствие в центральной зоне брестчан Сергея Кисляка, Александра Нойока и Владислава Васильева. Это сыграет на руку «Витебску»?

— Брест обладает такой глубиной состава… Не думаю, что для них это будет критично. Понятное дело, футболисты, которых вы назвали, хороши, но у соперника есть вполне адекватная замена. Уверен, люди, вышедшие на их позиции, вряд ли будут выглядеть слабее. Нам в любом случае придется непросто.

— Вы предполагаете, кто сыграет у брестчан в центре поля?

— Не люблю играть в гадалки и давать прогнозы, все-таки у меня немного другая профессия. Кто в воскресенье выйдет на поле, тот и будет играть. Вот и все.

— В вашей команде все живы-здоровы и рвутся в бой?

— Артем Скитов получил травму и скорее всего не поможет нам в этом сезоне. А так по здоровью ребят нет особых проблем. Может быть, только Саша Прудников пока находится не в лучших кондициях из-за повреждения. Ему пришлось пропустить недавнюю игру, но, думаю, он в любом случае появится на поле. Пока только не знаю в начале или в конце встречи.

— В концовке сезона вы два раза кряду играете с главными претендентами на чемпионство. Остались довольны матчем с БАТЭ?

— В принципе я остался доволен своей командой. Мы показали неплохую игру, но немного уступили в исполнительском мастерстве. В отличие от БАТЭ нам где-то не хватило одного точного удара, одной точной передачи. Поэтому борисовчане долгосрочные чемпионы, которых пока не сместили. Восемь дней они еще точно будут чемпионами, а там посмотрим.

— «Витебск» готов продлить чемпионскую интригу в этом сезоне?

— Я знаю, что мы выйдем на поле и будем играть в полную силу, а что получится на выходе… Мне трудно сказать. Я знаю только одно — Брест будет максимально мотивирован. Мы же будем играть в полную силу. Хватит ли ее, чтобы набрать очки в этом матче? Честно говоря, не знаю. Очень надеюсь на это, но не знаю.

— Год назад «Витебск» боролся за медали и выдал очень крутой матч против брестчан прошлой осенью. Ваш нынешний состав может сотворить что-то подобное?