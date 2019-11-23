Бразильский футболист нелепо исполнил пенальти и лишил команду кубка
Защитник бразильского клуба «Пайсанду» Кайке Оливейра не смог забить решающий пенальти в финале местного Кубка Верди против «Куябы».
Защитник бразильского клуба «Пайсанду» Кайке Оливейра не смог забить решающий пенальти в финале местного Кубка Верди против «Куябы».
Судьба двухматчевого противостояния решалась в серии одиннадцатиметровых, где футболист «Пайсанду» стал настоящим антигероем.
Оливейра подошел к точке при счете 4:4. Перед ударом он вышел за пределы штрафной, пешком дошел до мяча, после чего отступил от него, и эффектно пробил мимо ворот.
Его промах оказался единственным в серии — «Пайсанду» выиграл со счетом 5:4 и взял кубок.