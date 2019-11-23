Сын Мальдини впервые попал в заявку «Милана» на матч Серии А
Даниэль Мальдини, сын легенды «Милана» Паоло Мальдини, впервые был включён в заявку «россонери» на матч чемпионата Италии.
Даниэль Мальдини, сын легенды «Милана» Паоло Мальдини, впервые был включён в заявку «россонери» на матч чемпионата Италии.
18-летний полузащитник может дебютировать за
Даниэль Мальдини выступает за молодёжную команду «Милана». Минувшим летом он дебютировал за первую команду «Милана» в матче Международного кубка чемпионов с мюнхенской «Баварией».
«Милан», руководимый Стефано Пиоли, в текущем сезоне выступает неудачно. По итогам 12 туров чемпионата Италии команда располагается на 14-й строчке турнирной таблицы.