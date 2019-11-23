Сын Мальдини впервые попал в заявку «Милана» на матч Серии А

18-летний полузащитник может дебютировать за красно-чёрных в Серии А во встрече 13-го тура с «Наполи». Матч состоится сегодня, 23 ноября, и будет проходить на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:00 мск.