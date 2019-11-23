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11:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Сын Мальдини впервые попал в заявку «Милана» на матч Серии А

Даниэль Мальдини, сын легенды «Милана» Паоло Мальдини, впервые был включён в заявку «россонери» на матч чемпионата Италии.

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18-летний полузащитник может дебютировать за красно-чёрных в Серии А во встрече 13-го тура с «Наполи». Матч состоится сегодня, 23 ноября, и будет проходить на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:00 мск.

Даниэль Мальдини выступает за молодёжную команду «Милана». Минувшим летом он дебютировал за первую команду «Милана» в матче Международного кубка чемпионов с мюнхенской «Баварией».

«Милан», руководимый Стефано Пиоли, в текущем сезоне выступает неудачно. По итогам 12 туров чемпионата Италии команда располагается на 14-й строчке турнирной таблицы.

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