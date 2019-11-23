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15:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вратарь «Ювентуса» задумался о переезде в Россию

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Голкипер туринского «Ювентуса» Войцех Щенсный шутливо отреагировал на голы полузащитника «Локомотива» Грегожа Крыховяка в матче с «Тамбовом».

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Источник: Спорт РИА Новости

В пятницу, 22 ноября, железнодорожники на выезде обыграли «Тамбов» со счетом 3:2 благодаря дублю Крыховяка. Полузащитник «Локомотива» выступает вместе с Щенсным за сборную Польши.

«С большим удовольствием наблюдаю за твоими голами. Даже начал задумываться, а не должен ли я на закате карьеры сменить позицию, переехать в Россию и бить по воротам с 30 метров с расчетом на ошибку вратаря. Отличная стратегия», — написал Щенсный под постом Крыховяка в Instagram.

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Полузащитник «Локомотива» не остался в стороне и ответил своему партнеру по сборной: «Тебе очень повезло, что мои дальние удары в Лиге чемпионов не дошли до тебя».

«Локомотив» и «Ювентус» попали в одну группу в Лиге чемпионов. Оба очных матчах завершились со счетом 2:1 в пользу итальянской команды.

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