Вратарь «Ювентуса» задумался о переезде в Россию
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Голкипер туринского «Ювентуса» Войцех Щенсный шутливо отреагировал на голы полузащитника «Локомотива» Грегожа Крыховяка в матче с «Тамбовом».
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Голкипер туринского «Ювентуса» Войцех Щенсный шутливо отреагировал на голы полузащитника «Локомотива» Грегожа Крыховяка в матче с «Тамбовом».
В пятницу, 22 ноября, железнодорожники на выезде обыграли «Тамбов» со счетом 3:2 благодаря дублю Крыховяка. Полузащитник «Локомотива» выступает вместе с Щенсным за сборную Польши.
«С большим удовольствием наблюдаю за твоими голами. Даже начал задумываться, а не должен ли я на закате карьеры сменить позицию, переехать в Россию и бить по воротам с 30 метров с расчетом на ошибку вратаря. Отличная стратегия», — написал Щенсный под постом Крыховяка в Instagram.
Полузащитник «Локомотива» не остался в стороне и ответил своему партнеру по сборной: «Тебе очень повезло, что мои дальние удары в Лиге чемпионов не дошли до тебя».
«Локомотив» и «Ювентус» попали в одну группу в Лиге чемпионов. Оба очных матчах завершились со счетом 2:1 в пользу итальянской команды.