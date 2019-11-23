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18:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» одержала победу в матче Примеры с «Леганесом»

В матче 14-го тура испанской Примеры «Леганес» принимал «Барселону».

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Источник: Reuters

Встреча прошла на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» в Леганесе и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 12-й минуте счёт открыл нападающий «Леганеса» Юссеф Эн-Несири. В начале второго тайма, на 53-й минуте, форвард «Барселоны» Луис Суарес сравнял счёт. На 81-й минуте полузащитник Артуро Видаль вывел каталонскую команду вперёд. Таким образом, «Леганес» продлил серию без побед в чемпионате Испании до четырёх матчей.

«Барселона» набрала 28 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Леганес» (6) — на последнем, 20-м месте. В тройку лидеров соревнований также входят мадридский «Реал» (25) и «Атлетико» (24).

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Леганес
1:2
Первый тайм: 1:0
Барселона
Футбол, Испания, Тур 1423.11.2019, 15:00 (МСК UTC+3)Butarque
Главные тренеры
Хавьер АгирреЭрнесто Вальверде
Голы
Юссеф Эн-Несири(Роке Меса)12′
Луис Суарес(Лионель Месси)53′
Артуро Видаль79′
Составы команд
1Иван Пичу Куэльяр
1Марк-Андре тер Штеген
16Роберто Росалес
16Мусса Ваге
5Хонатан Кристиан Сильва
24Хуниор Фирпо
3Унаи Бустинса
3Жерар Пике
22Димитриос Сиовас
23Самюэль Юмтити
21дель Мармоль Рубен Перес
11Усман Дембеле
7Мартин Брэйтуэйт
10Лионель Месси
26Юссеф Эн-Несири
9Луис Суарес
4Кеннет Омеруо
83′
17Антуан Гризманн
57′
15Родриго Тарин
22Артуро Видаль
90′
6Роке Меса
20′83′
5Серхио Бускетс
32′57′
18Гвидо Каррильо
4Иван Ракитич
27Оскар Родригес
61′
21Френки де Йонг
70′
17Хави Эрасо
31Ансу Фати
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)11
4Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
0Угловые6
11Фолы10
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСантьяго Хайме Латре(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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