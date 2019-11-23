«Барселона» одержала победу в матче Примеры с «Леганесом»
В матче 14-го тура испанской Примеры «Леганес» принимал «Барселону».
В матче 14-го тура испанской Примеры «Леганес» принимал «Барселону».
Встреча прошла на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» в Леганесе и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
На 12-й минуте счёт открыл нападающий «Леганеса» Юссеф
«Барселона» набрала 28 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Леганес» (6) — на последнем, 20-м месте. В тройку лидеров соревнований также входят мадридский «Реал» (25) и «Атлетико» (24).
|Хавьер Агирре
|Эрнесто Вальверде
|Юссеф Эн-Несири(Роке Меса)
|12′
|Луис Суарес(Лионель Месси)
|53′
|Артуро Видаль
|79′
|1
|Иван Пичу Куэльяр
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|16
|Роберто Росалес
|16
|Мусса Ваге
|5
|Хонатан Кристиан Сильва
|24
|Хуниор Фирпо
|3
|Унаи Бустинса
|3
|Жерар Пике
|22
|Димитриос Сиовас
|23
|Самюэль Юмтити
|21
|дель Мармоль Рубен Перес
|11
|Усман Дембеле
|7
|Мартин Брэйтуэйт
|10
|Лионель Месси
|26
|Юссеф Эн-Несири
|9
|Луис Суарес
|4
|Кеннет Омеруо
83′
|17
|Антуан Гризманн
57′
|15
|Родриго Тарин
|22
|Артуро Видаль
90′
|6
|Роке Меса
20′83′
|5
|Серхио Бускетс
32′57′
|18
|Гвидо Каррильо
|4
|Иван Ракитич
|27
|Оскар Родригес
61′
|21
|Френки де Йонг
70′
|17
|Хави Эрасо
|31
|Ансу Фати
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|0
|Угловые
|6
|11
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сантьяго Хайме Латре(Испания)