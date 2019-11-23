«Тоттенхэм» победил в дерби в первом матче при Моуринью
Лондонский «Тоттенхэм» на выезде обыграл земляков из «Вест Хэма» в матче 13-го тура Английской
Лондонский «Тоттенхэм» на выезде обыграл земляков из «Вест Хэма» в матче 13-го тура Английской
Встреча состоялась в субботу, 23 ноября, и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. На 36-й минуте «шпор» вывел вперед Сон Хын Мин, через семь минут преимущество «Тоттенхэма» увеличил Лукас Моура. В начале второй половины игры счет до крупного довел Харри Кейн. На 73-й минуте Майкл Антонио отыграл один мяч. В добавленное время защитник «молотобойцев» Анджело Огбонна отметился еще одним голом.
«Тоттенхэм» одержал первую победу при новом тренере — Жозе Моуринью — и прервал безвыигрышную серию из пяти матчей подряд. После 13-ти туров в активе «шпор» 17 очков, команда вышла на шестое место в АПЛ. «Вест Хэм» с 13-ю очками располагается на 16-й позиции.
В следующем туре «Тоттенхэм» 30 ноября на своем поле примет «Борнмут». «Вест Хэм» в тот же день на выезде сыграет с «Челси».
|Мануэль Пеллегрини
|Жозе Моуринью
|Майкл Антонио(Марк Нобл)
|73′
|Сон Хын Мин(Деле Алли)
|36′
|Анджело Огбонна(Роберт Снодграсс)
|90+6′
|Лукас Моура(Сон Хын Мин)
|43′
|Харри Кейн(Серж Орье)
|49′
|13
|Хименес Гаго Роберто
|22
|Пауло Гассанига
|3
|Аарон Крессуэлл
|4
|Тоби Алдервейрелд
|21
|Анджело Огбонна
|6
|Давинсон Санчес
|24
|Райан Фредерикс
39′
|24
|Серж Орье
|16
|Марк Нобл
|8
|Харри Уинкс
|41
|Деклан Райс
|15
|Эрик Дайер
|11
|Роберт Снодграсс
87′
|7
|Сон Хын Мин
|22
|Себастьен Алле
|10
|Харри Кейн
87′
|23
|Исса Диоп
11′64′
|33
|Бен Дэйвис
70′75′
|15
|Карлос Санчес
|3
|Дэнни Роуз
|7
|Андрей Ярмоленко
56′
|20
|Деле Алли
79′
|18
|Пабло Форнальс
|23
|Кристиан Эриксен
|8
|Перейра Гомес Фелипе Андерсон
45′
|27
|Лукас Моура
82′
|30
|Майкл Антонио
|17
|Мусса Сиссоко
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|15
|4
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|7
|12
|Фолы
|14
|4
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Майкл Оливер(Англия)