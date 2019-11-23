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17:38 (мск), источник: Lenta.Ru

«Тоттенхэм» победил в дерби в первом матче при Моуринью

Лондонский «Тоттенхэм» на выезде обыграл земляков из «Вест Хэма» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Встреча состоялась в субботу, 23 ноября, и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. На 36-й минуте «шпор» вывел вперед Сон Хын Мин, через семь минут преимущество «Тоттенхэма» увеличил Лукас Моура. В начале второй половины игры счет до крупного довел Харри Кейн. На 73-й минуте Майкл Антонио отыграл один мяч. В добавленное время защитник «молотобойцев» Анджело Огбонна отметился еще одним голом.

«Тоттенхэм» одержал первую победу при новом тренере — Жозе Моуринью — и прервал безвыигрышную серию из пяти матчей подряд. После 13-ти туров в активе «шпор» 17 очков, команда вышла на шестое место в АПЛ. «Вест Хэм» с 13-ю очками располагается на 16-й позиции.

В следующем туре «Тоттенхэм» 30 ноября на своем поле примет «Борнмут». «Вест Хэм» в тот же день на выезде сыграет с «Челси».

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Вест Хэм Юнайтед
2:3
Первый тайм: 0:2
Тоттенхэм Хотспур
Футбол, Англия, Тур 1323.11.2019, 15:30 (МСК UTC+3)London Stadium
Главные тренеры
Мануэль ПеллегриниЖозе Моуринью
Голы
Майкл Антонио(Марк Нобл)73′
Сон Хын Мин(Деле Алли)36′
Анджело Огбонна(Роберт Снодграсс)90+6′
Лукас Моура(Сон Хын Мин)43′
Харри Кейн(Серж Орье)49′
Составы команд
13Хименес Гаго Роберто
22Пауло Гассанига
3Аарон Крессуэлл
4Тоби Алдервейрелд
21Анджело Огбонна
6Давинсон Санчес
24Райан Фредерикс
39′
24Серж Орье
16Марк Нобл
8Харри Уинкс
41Деклан Райс
15Эрик Дайер
11Роберт Снодграсс
87′
7Сон Хын Мин
22Себастьен Алле
10Харри Кейн
87′
23Исса Диоп
11′64′
33Бен Дэйвис
70′75′
15Карлос Санчес
3Дэнни Роуз
7Андрей Ярмоленко
56′
20Деле Алли
79′
18Пабло Форнальс
23Кристиан Эриксен
8Перейра Гомес Фелипе Андерсон
45′
27Лукас Моура
82′
30Майкл Антонио
17Мусса Сиссоко
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)15
4Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
3Угловые7
12Фолы14
4Офсайды6
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Оливер(Англия)
Обозначения
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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