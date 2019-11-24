Дубль Игуаина помог «Ювентусу» победить «Аталанту» в чемпионате Италии

Встреча, прошедшая в субботу в Бергамо, завершилась со счетом 3:1 в пользу «Ювентуса». Голы у победителей забили Гонсало Игуаин (74-я, 82-я минута) и Пауло Дибала (90+2). В составе проигравших отличился Робин Госенс (56). На 18-й минуте форвард «Аталанты» Муса Барроу не реализовал пенальти.