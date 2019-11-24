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Дубль Игуаина помог «Ювентусу» победить «Аталанту» в чемпионате Италии

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. «Ювентус» в гостях обыграл «Аталанту» в матче 13-го тура чемпионата Италии по футболу.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в субботу в Бергамо, завершилась со счетом 3:1 в пользу «Ювентуса». Голы у победителей забили Гонсало Игуаин (74-я, 82-я минута) и Пауло Дибала (90+2). В составе проигравших отличился Робин Госенс (56). На 18-й минуте форвард «Аталанты» Муса Барроу не реализовал пенальти.

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«Ювентус» с 35 очками лидирует в серии А, «Аталанта» с 22 баллами идет шестой.

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Аталанта
1:3
Первый тайм: 0:0
Ювентус
Футбол, Италия, Тур 1323.11.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Atleti Azzurri D'Italia
Главные тренеры
Джанпьеро ГаспериниМаурицио Сарри
Голы
Робин Гозенс(Муса Барроу)56′
Гонсало Игуаин(Миралем Пьянич)74′
Гонсало Игуаин(Хуан Куадрадо)82′
Пауло Дибала(Гонсало Игуаин)90+2′
Нереализованные пенальти
Муса Барроу17′
Составы команд
95Пьерлуиджи Голлини
82′
1Войчех Щенсны
2Рафаэл Толой
61′
2Маттиа Де Шильо
6Хосе Луис Паломино
10′
4Маттейс де Лигт
19Берат Джимсити
19Леонардо Бонуччи
33Ханс Хатебур
5Миралем Пьянич
15Мартен де Рон
10Пауло Дибала
27′
88Марио Пашалич
16Хуан Куадрадо
45+2′
10Алехандро Дарио Гомес
21Гонсало Игуаин
7′
8Робин Гозенс
45′71′
6Сами Хедира
70′
21Тимоти Кастань
23Эмре Джан
11Ремо Фройлер
41′86′
30Родриго Бентанкур
58′
79Амад Траоре
11Дуглас Коста
99Муса Барроу
57′
33Федерико Бернардески
26′
9Луис Муриэль
8Аарон Рэмси
Статистика
5Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
22Удары (всего)16
7Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
8Угловые4
16Фолы13
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяДжанлука Рокки(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
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  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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