Дубль Игуаина помог «Ювентусу» победить «Аталанту» в чемпионате Италии
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. «Ювентус» в гостях обыграл «Аталанту» в матче 13-го тура чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. «Ювентус» в гостях обыграл «Аталанту» в матче 13-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Бергамо, завершилась со счетом 3:1 в пользу «Ювентуса». Голы у победителей забили Гонсало Игуаин (74-я, 82-я минута) и Пауло Дибала (90+2). В составе проигравших отличился Робин Госенс (56). На 18-й минуте форвард «Аталанты» Муса Барроу не реализовал пенальти.
«Ювентус» с 35 очками лидирует в серии А, «Аталанта» с 22 баллами идет шестой.
|Джанпьеро Гасперини
|Маурицио Сарри
|Робин Гозенс(Муса Барроу)
|56′
|Гонсало Игуаин(Миралем Пьянич)
|74′
|Гонсало Игуаин(Хуан Куадрадо)
|82′
|Пауло Дибала(Гонсало Игуаин)
|90+2′
|Муса Барроу
|17′
|95
|Пьерлуиджи Голлини
82′
|1
|Войчех Щенсны
|2
|Рафаэл Толой
61′
|2
|Маттиа Де Шильо
|6
|Хосе Луис Паломино
10′
|4
|Маттейс де Лигт
|19
|Берат Джимсити
|19
|Леонардо Бонуччи
|33
|Ханс Хатебур
|5
|Миралем Пьянич
|15
|Мартен де Рон
|10
|Пауло Дибала
27′
|88
|Марио Пашалич
|16
|Хуан Куадрадо
45+2′
|10
|Алехандро Дарио Гомес
|21
|Гонсало Игуаин
7′
|8
|Робин Гозенс
45′71′
|6
|Сами Хедира
70′
|21
|Тимоти Кастань
|23
|Эмре Джан
|11
|Ремо Фройлер
41′86′
|30
|Родриго Бентанкур
58′
|79
|Амад Траоре
|11
|Дуглас Коста
|99
|Муса Барроу
57′
|33
|Федерико Бернардески
26′
|9
|Луис Муриэль
|8
|Аарон Рэмси
|5
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|22
|Удары (всего)
|16
|7
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|4
|16
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Джанлука Рокки(Италия)