Шестикратный чемпион КПЛ назначил нового финансового директора

Также Космухамбетов известен как футзальный арбитр международной категории. Он трижды признавался лучшим арбитром Казахстана. На его счету шесть финальных матчей Кубка Казахстана. Работал на матчах Лиги чемпионов, отборочных матчах чемпионатов мира и Европы.