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20:03 (мск), источник: Vesti.kz

Шестикратный чемпион КПЛ назначил нового финансового директора

Новым финансовым директором «Астаны» назначен 35-летний Талгат Космухамбетов, сообщает KazFootball.kz.

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Источник: Reuters

Космухамбетов ранее трудился заместителем директора по финансовым вопросам костанайского «Тобола».

Также Космухамбетов известен как футзальный арбитр международной категории. Он трижды признавался лучшим арбитром Казахстана. На его счету шесть финальных матчей Кубка Казахстана. Работал на матчах Лиги чемпионов, отборочных матчах чемпионатов мира и Европы.

Отметим, что в минувшем сезоне «Астана» в шестой раз подряд завоевала чемпионское звание КПЛ.

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