«Лестер» одержал пятую победу подряд и закрепился на втором месте в АПЛ
«Лестер» на выезде обыграл «Брайтон» в матче 13-го тура Английской
«Лестер» на выезде обыграл «Брайтон» в матче 13-го тура Английской
Встреча прошла в субботу, 23 ноября, и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В первом тайме зрители не увидели голов. «Лис» на 64-й минуте вывел вперед Айосе Перес. Через 18 минут Джеймс Мэддисон удвоил преимущество «Лестера».
Победа стала для «Лестера» пятой подряд, команда с 29-ю очками закрепилась на втором месте в чемпионате. «Брайтон» набрал 15 очков и занимает 12-ю позицию.
«Лестер» в следующем туре 1 декабря на своем поле сыграет с «Эвертоном». «Брайтон» днем раньше на выезде встретится с «Ливерпулем».
|Грэм Поттер
|Брендан Роджерс
|Айосе Перес(Джейми Варди)
|64′
|Джейми Варди
|82′
|1
|Мэтью Райан
|1
|Каспер Шмайхель
|4
|Шейн Даффи
|3
|Бен Чилвелл
|15
|Адам Уэбстер
16′
|4
|Чаглар Сеюнджю
|33
|Дэн Берн
|21
|Рикарду Перейра
|18
|Аарон Муй
|8
|Юри Тилеманс
|24
|Дэйви Преппер
|10
|Джеймс Мэддисон
|7
|Нил Мопей
|25
|Уилфред Ндиди
|11
|Леандро Троссар
|9
|Джейми Варди
|22
|Мартин Монтойя
77′
|6
|Джонатан Эванс
62′
|21
|Эсекиэль Скелотто
|5
|Уэстли Морган
|6
|Дэйл Стивенс
48′77′
|15
|Харви Барнс
78′
|8
|Ив Биссума
|7
|Демарэй Грэй
|20
|Солли Марч
83′
|17
|Айосе Перес
70′
|17
|Гленн Маррей
|26
|Деннис Прат
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|19
|0
|Удары в створ
|9
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|7
|9
|Фолы
|1
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Майкл Лесли Дин(Англия)