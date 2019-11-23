«Лестер» одержал пятую победу подряд и закрепился на втором месте в АПЛ

Источник: AFP 2019

Встреча прошла в субботу, 23 ноября, и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В первом тайме зрители не увидели голов. «Лис» на 64-й минуте вывел вперед Айосе Перес. Через 18 минут Джеймс Мэддисон удвоил преимущество «Лестера».

Победа стала для «Лестера» пятой подряд, команда с 29-ю очками закрепилась на втором месте в чемпионате. «Брайтон» набрал 15 очков и занимает 12-ю позицию.