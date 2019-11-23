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20:07 (мск), источник: Lenta.Ru

«Лестер» одержал пятую победу подряд и закрепился на втором месте в АПЛ

«Лестер» на выезде обыграл «Брайтон» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AFP 2019

Встреча прошла в субботу, 23 ноября, и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В первом тайме зрители не увидели голов. «Лис» на 64-й минуте вывел вперед Айосе Перес. Через 18 минут Джеймс Мэддисон удвоил преимущество «Лестера».

Победа стала для «Лестера» пятой подряд, команда с 29-ю очками закрепилась на втором месте в чемпионате. «Брайтон» набрал 15 очков и занимает 12-ю позицию.

«Лестер» в следующем туре 1 декабря на своем поле сыграет с «Эвертоном». «Брайтон» днем раньше на выезде встретится с «Ливерпулем».

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Брайтон & Хоув
0:2
Первый тайм: 0:0
Лестер
Футбол, Англия, Тур 1323.11.2019, 18:00 (МСК UTC+3)Falmer Stadium
Главные тренеры
Грэм ПоттерБрендан Роджерс
Голы
Айосе Перес(Джейми Варди)64′
Джейми Варди82′
Составы команд
1Мэтью Райан
1Каспер Шмайхель
4Шейн Даффи
3Бен Чилвелл
15Адам Уэбстер
16′
4Чаглар Сеюнджю
33Дэн Берн
21Рикарду Перейра
18Аарон Муй
8Юри Тилеманс
24Дэйви Преппер
10Джеймс Мэддисон
7Нил Мопей
25Уилфред Ндиди
11Леандро Троссар
9Джейми Варди
22Мартин Монтойя
77′
6Джонатан Эванс
62′
21Эсекиэль Скелотто
5Уэстли Морган
6Дэйл Стивенс
48′77′
15Харви Барнс
78′
8Ив Биссума
7Демарэй Грэй
20Солли Марч
83′
17Айосе Перес
70′
17Гленн Маррей
26Деннис Прат
Статистика
2Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)19
0Удары в створ9
0Штанги, перекладины0
6Угловые7
9Фолы1
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Лесли Дин(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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