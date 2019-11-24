«Байер» сыграл вничью с «Фрайбургом» в 12-м туре чемпионата Германии
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Футболисты леверкузенского «Байера» сыграли вничью с «Фрайбургом» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Германии.
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Футболисты леверкузенского «Байера» сыграли вничью с «Фрайбургом» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Германии.
Игра, прошедшая в субботу в Леверкузене, завершилась со счетом 1:1. На гол Лукаса Хеллера «Байер» ответил мячом Муссы Диаби (36).
«Байер» является соперником московского «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов. 26 ноября команды сыграют в Москве.
|Петер Бос
|Кристиан Штрайх
|Мусса Диаби(Керем Демирбай)
|36′
|Лукас Хелер(Кристиан Гюнтер)
|5′
|1
|Лукас Храдецки
|26
|Марк Флеккен
|4
|Джонатан Та
|3
|Филипп Линхарт
46′
|5
|Свен Бендер
|23
|Доминик Хайнц
|18
|Насименту Боргес Венделл
|25
|Робин Кох
|10
|Керем Демирбай
|30
|Кристиан Гюнтер
|20
|Чарльз Арангис
|7
|Жонатан Шмид
59′
|38
|Карим Беллараби
|19
|Яник Хаберер
|19
|Мусса Диаби
|27
|Николас Хефлер
65′
|23
|Митчелл Вайзер
26′
|21
|Брэндон Боррелло
58′
|8
|Ларс Бендер
|22
|Роланд Шоллои
|11
|Надим Амири
89′
|9
|Лукас Хелер
90′
|7
|Паулу Энрике Паулинью
|4
|Нико Шлоттербек
|31
|Кевин Фолланд
74′
|18
|Нильс Петерсен
90′
|13
|Лукас Аларио
|8
|Майк Франц
|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|24
|Удары (всего)
|8
|9
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|12
|Угловые
|3
|8
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Дениз Айтекин(Германия)