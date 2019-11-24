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«Байер» сыграл вничью с «Фрайбургом» в 12-м туре чемпионата Германии

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Футболисты леверкузенского «Байера» сыграли вничью с «Фрайбургом» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Германии.

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Источник: AFP 2019

Игра, прошедшая в субботу в Леверкузене, завершилась со счетом 1:1. На гол Лукаса Хеллера «Байер» ответил мячом Муссы Диаби (36).

«Байер» является соперником московского «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов. 26 ноября команды сыграют в Москве.

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Байер
1:1
Первый тайм: 1:1
Фрайбург
Футбол, Германия, Тур 1223.11.2019, 17:30 (МСК UTC+3)BayArena
Главные тренеры
Петер БосКристиан Штрайх
Голы
Мусса Диаби(Керем Демирбай)36′
Лукас Хелер(Кристиан Гюнтер)5′
Составы команд
1Лукас Храдецки
26Марк Флеккен
4Джонатан Та
3Филипп Линхарт
46′
5Свен Бендер
23Доминик Хайнц
18Насименту Боргес Венделл
25Робин Кох
10Керем Демирбай
30Кристиан Гюнтер
20Чарльз Арангис
7Жонатан Шмид
59′
38Карим Беллараби
19Яник Хаберер
19Мусса Диаби
27Николас Хефлер
65′
23Митчелл Вайзер
26′
21Брэндон Боррелло
58′
8Ларс Бендер
22Роланд Шоллои
11Надим Амири
89′
9Лукас Хелер
90′
7Паулу Энрике Паулинью
4Нико Шлоттербек
31Кевин Фолланд
74′
18Нильс Петерсен
90′
13Лукас Аларио
8Майк Франц
Статистика
0Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
24Удары (всего)8
9Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
12Угловые3
8Фолы12
3Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяДениз Айтекин(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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