«Бавария» разгромила «Фортуну» в матче чемпионата Германии

Встреча, прошедшая в субботу в Дюссельдорфе, завершилась со счетом 4:0 в пользу «Баварии». Голы забили Бенжамен Павар (11-я минута), Корентин Толиссо (27), Серж Гнабри (34) и Филиппе Коутиньо (70).

«Бавария» с 24 очками занимает второе место в бундеслиге, отставая на один балл от «Боруссии» из Менхенгладбаха, которая в 12-м туре уступила «Униону» — 0:2. «Фортуна» с 11 очками идет 14-й.