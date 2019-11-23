«Арсенал» на 96-й минуте ушел от поражения в игре с аутсайдером АПЛ

Встреча прошла в субботу, 23 ноября, в британской столице и завершилась со счетом 2:2. «Святых» на восьмой минуте вывел вперед Дэнни Ингс. Через десять минут Александр Ляказетт восстановил равенство. На 71-й минуте хавбек «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Праус не смог реализовать пенальти, но первым оказался на добивании и вывел гостей вперед. На 96-й минуте дубль оформил Ляказетт.