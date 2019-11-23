«Арсенал» на 96-й минуте ушел от поражения в игре с аутсайдером АПЛ
Лондонский «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче 13-го тура Английской
Лондонский «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче 13-го тура Английской
Встреча прошла в субботу, 23 ноября, в британской столице и завершилась со счетом 2:2. «Святых» на восьмой минуте вывел вперед Дэнни Ингс. Через десять минут Александр Ляказетт восстановил равенство. На 71-й минуте хавбек «Саутгемптона» Джеймс
«Арсенал» продлил серию без побед до пяти матчей подряд, команда с 18-ю очками занимает шестое место в чемпионате. «Саутгемптон» набрал девять очков и располагается на 19-й строчке.
«Арсенал» в следующем туре 1 декабря на выезде сыграет с «Норвичем». «Саутгемптон» днем раньше на своем поле примет «Уотфорд».
|Унаи Эмери
|Ральф Хазенхюттль
|Александр Ляказетт
|18′
|Дэнни Ингс(Райан Бертранд)
|8′
|Александр Ляказетт
|90+6′
|Джеймс Уорд-Проуз
|71′
|Джеймс Уорд-Проуз
|71′
|1
|Бернд Лено
|1
|Алекс Маккарти
|3
|Киран Тирни
69′
|2
|Седрик Суариш
|5
|Сократис Папастатопулос
28′
|5
|Джек Стивенс
|23
|Давид Луиз
|21
|Райан Бертранд
81′
|10
|Месут Езил
|35
|Ян Беднарек
|29
|Маттео Гендузи
89′
|16
|Джеймс Уорд-Проуз
|9
|Александр Ляказетт
45+2′
|23
|Пьер-Эмиль Хейбьерг
|14
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|22
|Натан Редмонд
|2
|Эктор Бельерин
83′
|17
|Стюарт Армстронг
86′
|28
|Джозеф Уиллок
|19
|Софьян Буфаль
|21
|Калум Чемберс
45′
|9
|Дэнни Ингс
31′73′
|19
|Николя Пепе
65′
|7
|Шейн Лонг
|11
|Лукас Торрейра
23′83′
|20
|Майкл Обафеми
76′
|35
|Габриел Мартинелли
|12
|Мусса Дженепо
|6
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|21
|5
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|8
|13
|Фолы
|19
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Стюарт Аттуэлл(Англия)