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20:26 (мск), источник: Lenta.Ru

«Арсенал» на 96-й минуте ушел от поражения в игре с аутсайдером АПЛ

Лондонский «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2019

Встреча прошла в субботу, 23 ноября, в британской столице и завершилась со счетом 2:2. «Святых» на восьмой минуте вывел вперед Дэнни Ингс. Через десять минут Александр Ляказетт восстановил равенство. На 71-й минуте хавбек «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Праус не смог реализовать пенальти, но первым оказался на добивании и вывел гостей вперед. На 96-й минуте дубль оформил Ляказетт.

«Арсенал» продлил серию без побед до пяти матчей подряд, команда с 18-ю очками занимает шестое место в чемпионате. «Саутгемптон» набрал девять очков и располагается на 19-й строчке.

«Арсенал» в следующем туре 1 декабря на выезде сыграет с «Норвичем». «Саутгемптон» днем раньше на своем поле примет «Уотфорд».

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Арсенал
2:2
Первый тайм: 1:1
Саутгемптон
Футбол, Англия, Тур 1323.11.2019, 18:00 (МСК UTC+3)Emirates Stadium
Главные тренеры
Унаи ЭмериРальф Хазенхюттль
Голы
Александр Ляказетт18′
Дэнни Ингс(Райан Бертранд)8′
Александр Ляказетт90+6′
Джеймс Уорд-Проуз71′
Нереализованные пенальти
Джеймс Уорд-Проуз71′
Составы команд
1Бернд Лено
1Алекс Маккарти
3Киран Тирни
69′
2Седрик Суариш
5Сократис Папастатопулос
28′
5Джек Стивенс
23Давид Луиз
21Райан Бертранд
81′
10Месут Езил
35Ян Беднарек
29Маттео Гендузи
89′
16Джеймс Уорд-Проуз
9Александр Ляказетт
45+2′
23Пьер-Эмиль Хейбьерг
14Пьер-Эмерик Обамеянг
22Натан Редмонд
2Эктор Бельерин
83′
17Стюарт Армстронг
86′
28Джозеф Уиллок
19Софьян Буфаль
21Калум Чемберс
45′
9Дэнни Ингс
31′73′
19Николя Пепе
65′
7Шейн Лонг
11Лукас Торрейра
23′83′
20Майкл Обафеми
76′
35Габриел Мартинелли
12Мусса Дженепо
Статистика
6Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)21
5Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
6Угловые8
13Фолы19
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСтюарт Аттуэлл(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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