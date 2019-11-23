«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в чемпионате
«Ливерпуль» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» в матче 13-го тура Английской
«Ливерпуль» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» в матче 13-го тура Английской
Встреча прошла в субботу, 23 ноября, в Лондоне и завершилась со счетом 2:1 в пользу мерсисайдцев. Гостей вперед на 49-й минуте вывел Садио Мане. На 82-й минуте Уилфрид Заха восстановил равенство, но уже через три минуты Роберто Фирмино снова вернул преимущество красным.
«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд, набрал 37 очков и продолжает уверенно лидировать в чемпионате. «Кристал Пэлас» с 15-ю очками располагается на 14-й строчке.
«Ливерпуль» в следующем туре 30 ноября на своем поле сыграет с «Брайтоном». «Кристал Пэлас» в тот же день на выезде встретится с «Бернли».
|Рой Ходжсон
|Юрген Клопп
|Вильфрид Заа(Эндрос Таунсенд)
|82′
|Садио Мане(Эндрю Робертсон)
|49′
|Роберту Фирмину
|85′
|31
|Висенте Гуаита
|1
|Алиссон
|3
|Патрик ван Анхолт
|4
|Виргил ван Дейк
|5
|Джеймс Томкинс
|6
|Деян Ловрен
|24
|Гэри Кэйхилл
|26
|Эндрю Робертсон
|4
|Лука Миливоевич
|66
|Трент Александр-Арнолд
|18
|Джеймс Макартур
|3
|Фабинью
54′
|10
|Эндрос Таунсенд
|5
|Джорджиньо Вайналдум
|11
|Вильфрид Заа
|10
|Садио Мане
|2
|Джоэл Уорд
70′
|14
|Джордан Хендерсон
79′
|34
|Мартин Келли
|7
|Джеймс Милнер
|8
|Шейку Куяте
72′
|15
|Алекс Окслейд-Чемберлен
64′
|15
|Джеффри Шлупп
|27
|Дивок Ориги
|9
|Джордан Айю
76′
|9
|Роберту Фирмину
89′
|17
|Кристиан Бентеке
|12
|Джо Гомес
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|12
|6
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|8
|8
|Фолы
|7
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Кевин Френд(Англия)