«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в чемпионате

Источник: Reuters

Встреча прошла в субботу, 23 ноября, в Лондоне и завершилась со счетом 2:1 в пользу мерсисайдцев. Гостей вперед на 49-й минуте вывел Садио Мане. На 82-й минуте Уилфрид Заха восстановил равенство, но уже через три минуты Роберто Фирмино снова вернул преимущество красным.

«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд, набрал 37 очков и продолжает уверенно лидировать в чемпионате. «Кристал Пэлас» с 15-ю очками располагается на 14-й строчке.