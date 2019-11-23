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20:31 (мск), источник: Lenta.Ru

«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в чемпионате

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Встреча прошла в субботу, 23 ноября, в Лондоне и завершилась со счетом 2:1 в пользу мерсисайдцев. Гостей вперед на 49-й минуте вывел Садио Мане. На 82-й минуте Уилфрид Заха восстановил равенство, но уже через три минуты Роберто Фирмино снова вернул преимущество красным.

«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд, набрал 37 очков и продолжает уверенно лидировать в чемпионате. «Кристал Пэлас» с 15-ю очками располагается на 14-й строчке.

«Ливерпуль» в следующем туре 30 ноября на своем поле сыграет с «Брайтоном». «Кристал Пэлас» в тот же день на выезде встретится с «Бернли».

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Кристал Пэлас
1:2
Первый тайм: 0:0
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 1323.11.2019, 18:00 (МСК UTC+3)Selhurst Park
Главные тренеры
Рой ХоджсонЮрген Клопп
Голы
Вильфрид Заа(Эндрос Таунсенд)82′
Садио Мане(Эндрю Робертсон)49′
Роберту Фирмину85′
Составы команд
31Висенте Гуаита
1Алиссон
3Патрик ван Анхолт
4Виргил ван Дейк
5Джеймс Томкинс
6Деян Ловрен
24Гэри Кэйхилл
26Эндрю Робертсон
4Лука Миливоевич
66Трент Александр-Арнолд
18Джеймс Макартур
3Фабинью
54′
10Эндрос Таунсенд
5Джорджиньо Вайналдум
11Вильфрид Заа
10Садио Мане
2Джоэл Уорд
70′
14Джордан Хендерсон
79′
34Мартин Келли
7Джеймс Милнер
8Шейку Куяте
72′
15Алекс Окслейд-Чемберлен
64′
15Джеффри Шлупп
27Дивок Ориги
9Джордан Айю
76′
9Роберту Фирмину
89′
17Кристиан Бентеке
12Джо Гомес
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)12
6Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
9Угловые8
8Фолы7
3Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяКевин Френд(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
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  • Гол с пенальти
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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