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Гол Каналеса принес «Бетису» победу над «Валенсий»

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. «Бетис» обыграл «Валенсию» в матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: Reuters

Встреча в Севилье завершилась со счетом 2:1 в пользу «Бетиса». Голы у победителей забили Хоакин Санчес (37-я минута) и Серхио Каналес (90+3-я). В составе «Валенсии» отличился Мак­си­ми­ли­а­но Гомес (32-я).

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не принимал участия в матче из-за травмы.

«Бетис» с 16 очками занимает 14-е место в Примере, а «Валенсия» с 20 баллами идет десятой.

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Бетис
2:1
Первый тайм: 1:1
Валенсия
Футбол, Испания, Тур 1423.11.2019, 18:00 (МСК UTC+3)Benito Villamarin
Главные тренеры
РубиАльберт Селадес
Голы
Санчес Родригес Хоакин(Алекс Морено)37′
Макси Гомес32′
Серхио Каналес90+3′
Составы команд
1Васкес Хоэль Роблес
13Яспер Силлессен
15Алекс Морено
64′
3Хауме Коста
22Эмерсон
4Эльяким Мангала
23Аисса Манди
5Габриэл Паулиста
8Набиль Фекир
14Хосе Гайя
10Серхио Каналес
18Даниэль Васс
57′
18Андрес Гуардадо
10Даниэль Парехо
17Санчес Родригес Хоакин
22Макси Гомес
12Решел да Силва Жуниор Сидней
77′
15Мануэль Вальехо
65′
19Антонио Барраган
9Кевин Гамейро
32Эдгар Гонсалес
32′69′
19Морено Родриго
75′
9Борха Иглесиас
8Карлос Солер
16Лорен Морон
81′
20Ферран Торрес
86′
6Альфонсо Педраса
16Ли Кан Ин
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
25Удары (всего)9
8Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
5Угловые4
9Фолы13
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяРикардо Де Бургос Бенгоэчеа(Испания)
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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