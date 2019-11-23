Гол Каналеса принес «Бетису» победу над «Валенсий»
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. «Бетис» обыграл «Валенсию» в матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. «Бетис» обыграл «Валенсию» в матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Севилье завершилась со счетом 2:1 в пользу «Бетиса». Голы у победителей забили Хоакин Санчес (37-я минута) и Серхио Каналес (90+3-я). В составе «Валенсии» отличился Максимилиано Гомес (32-я).
Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не принимал участия в матче
«Бетис» с 16 очками занимает 14-е место в Примере, а «Валенсия» с 20 баллами идет десятой.
|Руби
|Альберт Селадес
|Санчес Родригес Хоакин(Алекс Морено)
|37′
|Макси Гомес
|32′
|Серхио Каналес
|90+3′
|1
|Васкес Хоэль Роблес
|13
|Яспер Силлессен
|15
|Алекс Морено
64′
|3
|Хауме Коста
|22
|Эмерсон
|4
|Эльяким Мангала
|23
|Аисса Манди
|5
|Габриэл Паулиста
|8
|Набиль Фекир
|14
|Хосе Гайя
|10
|Серхио Каналес
|18
|Даниэль Васс
57′
|18
|Андрес Гуардадо
|10
|Даниэль Парехо
|17
|Санчес Родригес Хоакин
|22
|Макси Гомес
|12
|Решел да Силва Жуниор Сидней
77′
|15
|Мануэль Вальехо
65′
|19
|Антонио Барраган
|9
|Кевин Гамейро
|32
|Эдгар Гонсалес
32′69′
|19
|Морено Родриго
75′
|9
|Борха Иглесиас
|8
|Карлос Солер
|16
|Лорен Морон
81′
|20
|Ферран Торрес
86′
|6
|Альфонсо Педраса
|16
|Ли Кан Ин
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|25
|Удары (всего)
|9
|8
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа(Испания)