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«Милан» сыграл вничью с «Наполи» в 13-м туре чемпионата Италии

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Футболисты «Милана» разошлись миром с «Наполи» в домашнем матче 13-го тура чемпионата Италии.

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Источник: AP 2019

Субботняя игра в Милане завершилась со счетом 1:1. На гол Ирвинга Лосано (24-я минута) миланцы ответили точным ударом Джакомо Бонавентуры (29).

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В следующем туре «Милан» 1 декабря сыграет на выезде с «Пармой», «Наполи» в этот же день примет «Болонью».

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Милан
1:1
Первый тайм: 1:1
Наполи
Футбол, Италия, Тур 1323.11.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Стефано ПиолиКарло Анчелотти
Голы
Джакомо Бонавентура(Раде Крунич)29′
Ирвинг Лосано24′
Составы команд
99Джанлуиджи Доннарумма
1Алекс Мерет
12Андреа Конти
90′
19Никола Максимович
13Алессио Романьоли
22Джованни Ди Лоренцо
19Тео Эрнандез
73′
23Эльсеид Хюсай
22Матео Пабло Музаккьо
26Калиду Кулибали
5Джакомо Бонавентура
5Маркес Лоурейру Аллан
33Раде Крунич
12Эльиф Эльмас
69′
39Лукас Пакета
26′
20Петр Зелиньски
20Лукас Билья
73′
7Хосе Кальехон
59′
2Давиде Калабрия
14Дрис Мертенс
9Кшиштоф Пентек
85′
11Ирвинг Лосано
83′
17Рафаэл Леан
9Фернандо Льоренте
18Анте Ребич
45′
24Лоренцо Инсинье
65′
79Франк Кессье
34Амин Юнес
77′
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)12
3Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
3Угловые4
19Фолы14
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяДаниэле Орсато(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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