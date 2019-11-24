«Милан» сыграл вничью с «Наполи» в 13-м туре чемпионата Италии
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Футболисты «Милана» разошлись миром с «Наполи» в домашнем матче 13-го тура чемпионата Италии.
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Футболисты «Милана» разошлись миром с «Наполи» в домашнем матче 13-го тура чемпионата Италии.
Субботняя игра в Милане завершилась со счетом 1:1. На гол Ирвинга Лосано (24-я минута) миланцы ответили точным ударом Джакомо Бонавентуры (29).
В следующем туре «Милан» 1 декабря сыграет на выезде с «Пармой», «Наполи» в этот же день примет «Болонью».
|Стефано Пиоли
|Карло Анчелотти
|Джакомо Бонавентура(Раде Крунич)
|29′
|Ирвинг Лосано
|24′
|99
|Джанлуиджи Доннарумма
|1
|Алекс Мерет
|12
|Андреа Конти
90′
|19
|Никола Максимович
|13
|Алессио Романьоли
|22
|Джованни Ди Лоренцо
|19
|Тео Эрнандез
73′
|23
|Эльсеид Хюсай
|22
|Матео Пабло Музаккьо
|26
|Калиду Кулибали
|5
|Джакомо Бонавентура
|5
|Маркес Лоурейру Аллан
|33
|Раде Крунич
|12
|Эльиф Эльмас
69′
|39
|Лукас Пакета
26′
|20
|Петр Зелиньски
|20
|Лукас Билья
73′
|7
|Хосе Кальехон
59′
|2
|Давиде Калабрия
|14
|Дрис Мертенс
|9
|Кшиштоф Пентек
85′
|11
|Ирвинг Лосано
83′
|17
|Рафаэл Леан
|9
|Фернандо Льоренте
|18
|Анте Ребич
45′
|24
|Лоренцо Инсинье
65′
|79
|Франк Кессье
|34
|Амин Юнес
77′
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|12
|3
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|4
|19
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Даниэле Орсато(Италия)