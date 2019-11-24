«Лион» обыграл «Ниццу» в матче чемпионата Франции

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Встреча, прошедшая в субботу в Лионе, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей голы забили Жефф Рен-Аделаид (10-я минута) и Мусса Дембеле (28-я, с пенальти), у «Ниццы» отличился Каспер Дольберг (78-я). Соперники заканчивали матч в неполных составах после удалений игрока «Лиона» Фернандо Марсала (34-я) и футболиста гостей Патрика Бюрнера (86-я).

«Лион» набрал 19 очков и поднялся на пятое место в таблице чемпионата. «Ницца» с 17 баллами располагается на 14-й строчке.