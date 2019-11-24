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«Лион» обыграл «Ниццу» в матче чемпионата Франции

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. «Лион», который является соперником петербургского «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов, одержал победу над «Ниццей» в матче 14-го тура чемпионата Франции по футболу.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в субботу в Лионе, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей голы забили Жефф Рен-Аделаид (10-я минута) и Мусса Дембеле (28-я, с пенальти), у «Ниццы» отличился Каспер Дольберг (78-я). Соперники заканчивали матч в неполных составах после удалений игрока «Лиона» Фернандо Марсала (34-я) и футболиста гостей Патрика Бюрнера (86-я).

«Лион» набрал 19 очков и поднялся на пятое место в таблице чемпионата. «Ницца» с 17 баллами располагается на 14-й строчке.

Первый матч группы G Лиги чемпионов между «Лионом» и «Зенитом» прошел на поле французской команды 17 сентября и завершился вничью со счетом 1:1. Вторая встреча состоится 27 ноября в Санкт-Петербурге.

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Первый тайм: 2:0
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Футбол, Франция, Тур 1423.11.2019, 19:30 (МСК UTC+3)Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)
Главные тренеры
Руди ГарсияПатрик Виейра
Голы
Джефф Рейне-Аделаида10′
Каспер Дольберг78′
Мусса Дембеле28′
Составы команд
1Антони Лопеш
40Вальтер Бенитес
3Йоахим Андерсен
2Стенли Нсоки
5Джейсон Денайер
4Бонфим Коста Сантос Данте
56′
14Лео Дюбуа
15Патрик Бюрнер
65′86′
20Фернанду де Оливейра Марсал
34′
8Пьер Ле Мелу
12Тиагу Мендес
90+4′
25Вилан Сиприен
29Люка Тузар
9Каспер Дольберг
9Мусса Дембеле
10Адам Унас
90+4′
17Джефф Рейне-Аделаида
33′37′
29Кристоф Эрелль
45′
28Юссуф Коне
23Маланг Сарр
7Мартен Террье
79′
28Хишам Будауи
79′
4Рафаэл да Силва
22Арно Лусамба
10Бертран Траоре
71′
14Иньятиус Ганаго
61′
27Максвел Гнали Корне
7Мизьян Маолида
Статистика
2Желтые карточки4
1Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)17
4Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
3Угловые6
13Фолы13
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАмори Делерю(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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