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22:37 (мск), источник: Lenta.Ru

«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в центральном матче тура АПЛ

«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Челси» в центральном матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Встреча прошла в субботу, 23 ноября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 21-й минуте гостей вывел вперед Н’Голо Канте. Через восемь минут Кевин де Брейне восстановил равенство, а на 37-й минуте Рияд Марез забил второй мяч «горожан». Во втором тайме зрители не увидели голов.

«Манчестер Сити» после 13 туров имеет в активе 28 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Челси» набрал на два очка меньше и находится на четвертой позиции.

В следующем туре «Манчестер Сити» 30 ноября на выезде сыграет с «Ньюкаслом». Челси в тот же день на своем поле встретится с земляками из «Вест Хэма».

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Манчестер Сити
2:1
Первый тайм: 2:1
Челси
Футбол, Англия, Тур 1323.11.2019, 20:30 (МСК UTC+3)Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп ГвардьолаФрэнк Лэмпард
Голы
Кевин Де Брейне29′
Н`Голо Канте(Матео Ковачич)21′
Рияд Махрез(Родриго Эрнандес)37′
Составы команд
31Эдерсон
1Кепа Аррисабалага
27Жоау Канселу
28Сесар Аспиликуэта
22Бенжамен Менди
15Курт Зума
5Джон Стоунс
29Фикайо Томори
25Фернандинью
7Н`Голо Канте
17Кевин Де Брейне
17Матео Ковачич
26Рияд Махрез
10Виллиан
7Рахим Стерлинг
22Кристиан Пулишич
21Давид Сильва
67′
33Эмерсон
59′
47Фил Фоуден
24Рис I Джеймс
16Родриго Эрнандес
52′
5Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
61′74′
8Илкай Гюндоган
90+1′
19Мэйсон Маунт
10Серхио Агуэро
77′
9Тэмми Абрахам
73′
9Габриэл Жезус
23Миши Батшуайи
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)11
4Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
8Угловые3
5Фолы9
3Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяМартин Аткинсон(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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