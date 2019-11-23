«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в центральном матче тура АПЛ
«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Челси» в центральном матче 13-го тура Английской
«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Челси» в центральном матче 13-го тура Английской
Встреча прошла в субботу, 23 ноября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 21-й минуте гостей вывел вперед Н’Голо Канте. Через восемь минут Кевин де Брейне восстановил равенство, а на 37-й минуте Рияд Марез забил второй мяч «горожан». Во втором тайме зрители не увидели голов.
«Манчестер Сити» после 13 туров имеет в активе 28 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Челси» набрал на два очка меньше и находится на четвертой позиции.
В следующем туре «Манчестер Сити» 30 ноября на выезде сыграет с «Ньюкаслом». Челси в тот же день на своем поле встретится с земляками из «Вест Хэма».
|Хосеп Гвардьола
|Фрэнк Лэмпард
|Кевин Де Брейне
|29′
|Н`Голо Канте(Матео Ковачич)
|21′
|Рияд Махрез(Родриго Эрнандес)
|37′
|31
|Эдерсон
|1
|Кепа Аррисабалага
|27
|Жоау Канселу
|28
|Сесар Аспиликуэта
|22
|Бенжамен Менди
|15
|Курт Зума
|5
|Джон Стоунс
|29
|Фикайо Томори
|25
|Фернандинью
|7
|Н`Голо Канте
|17
|Кевин Де Брейне
|17
|Матео Ковачич
|26
|Рияд Махрез
|10
|Виллиан
|7
|Рахим Стерлинг
|22
|Кристиан Пулишич
|21
|Давид Сильва
67′
|33
|Эмерсон
59′
|47
|Фил Фоуден
|24
|Рис I Джеймс
|16
|Родриго Эрнандес
52′
|5
|Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
61′74′
|8
|Илкай Гюндоган
90+1′
|19
|Мэйсон Маунт
|10
|Серхио Агуэро
77′
|9
|Тэмми Абрахам
73′
|9
|Габриэл Жезус
|23
|Миши Батшуайи
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|3
|5
|Фолы
|9
|3
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Мартин Аткинсон(Англия)