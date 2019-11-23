«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в центральном матче тура АПЛ

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Встреча прошла в субботу, 23 ноября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 21-й минуте гостей вывел вперед Н’Голо Канте. Через восемь минут Кевин де Брейне восстановил равенство, а на 37-й минуте Рияд Марез забил второй мяч «горожан». Во втором тайме зрители не увидели голов.

«Манчестер Сити» после 13 туров имеет в активе 28 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Челси» набрал на два очка меньше и находится на четвертой позиции.