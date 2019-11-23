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23:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лейпциг» разгромил «Кельн» в матче чемпионата Германии

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. «Лейпциг» одержал крупную победу над «Кельном» в матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Лейпциге, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля, в составе которых голы забили Тимо Вернер (22-я минута), Эмиль Форсберг (32-я, 79-я) и Конрад Лаймер (37-я). У «Кельна» отличился Рафаэль Чичос (39-я).

«Лейпциг» с 24 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, а «Кельн», в активе которого семь баллов, идет 17-м.

«Лейпциг» является соперником петербургского «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов. Встреча команд в Германии завершилась победой немецкой команды со счетом 2:1, на выезде «Лейпциг» также оказался сильнее — 2:0.

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РБ Лейпциг
4:1
Первый тайм: 3:1
Кельн
Футбол, Германия, Тур 1223.11.2019, 20:30 (МСК UTC+3)Red Bull Arena (Zentralstadion)
Главные тренеры
Юлиан НагельсманнМаркус Гисдоль
Голы
Тимо Вернер(Кристофер Нкунку)22′
Рафаэль Кцихос(Биргер Верстрате)39′
Эмиль Форсберг32′
Конрад Лаймер37′
Эмиль Форсберг79′
Составы команд
1Петер Гулачи
1Тимо Хорн
5Дайот Упамекано
5Рафаэль Кцихос
16Лукас Клостерманн
14Йонас Хектор
7Марсель Забитцер
19Кингсли Эхизибуэ
13Штефан Ильзанкер
33Себастьян Борнау
27Конрад Лаймер
38Исмаил Якобс
31Диего Демме
8Биргер Верстрате
86′
11Тимо Вернер
27Антони Модест
23Марсель Хальстенберг
82′
6Марко Хегер
70′
3Марсело Сараччи
9Симон Теродде
89′
10Эмиль Форсберг
80′
11Кингсли Шиндлер
59′
8Амаду Айдара
7Марсель Риссе
18Кристофер Нкунку
76′
28Эйе Скири
45′
21Патрик Шик
30Флориан Кайнц
66′
Статистика
0Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
21Удары (всего)6
8Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
13Угловые3
9Фолы15
3Офсайды6
Судейская бригада
Главный судьяРоберт Шредер(Германия)
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  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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