«Лейпциг» разгромил «Кельн» в матче чемпионата Германии

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Лейпциге, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля, в составе которых голы забили Тимо Вернер (22-я минута), Эмиль Форсберг (32-я, 79-я) и Конрад Лаймер (37-я). У «Кельна» отличился Рафаэль Чичос (39-я).

«Лейпциг» с 24 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, а «Кельн», в активе которого семь баллов, идет 17-м.