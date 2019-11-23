«Лейпциг» разгромил «Кельн» в матче чемпионата Германии
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. «Лейпциг» одержал крупную победу над «Кельном» в матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу.
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. «Лейпциг» одержал крупную победу над «Кельном» в матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча, прошедшая в Лейпциге, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля, в составе которых голы забили Тимо Вернер (22-я минута), Эмиль Форсберг (32-я, 79-я) и Конрад Лаймер (37-я). У «Кельна» отличился Рафаэль Чичос (39-я).
«Лейпциг» с 24 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, а «Кельн», в активе которого семь баллов, идет 17-м.
«Лейпциг» является соперником петербургского «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов. Встреча команд в Германии завершилась победой немецкой команды со счетом 2:1, на выезде «Лейпциг» также оказался сильнее — 2:0.
|Юлиан Нагельсманн
|Маркус Гисдоль
|Тимо Вернер(Кристофер Нкунку)
|22′
|Рафаэль Кцихос(Биргер Верстрате)
|39′
|Эмиль Форсберг
|32′
|Конрад Лаймер
|37′
|Эмиль Форсберг
|79′
|1
|Петер Гулачи
|1
|Тимо Хорн
|5
|Дайот Упамекано
|5
|Рафаэль Кцихос
|16
|Лукас Клостерманн
|14
|Йонас Хектор
|7
|Марсель Забитцер
|19
|Кингсли Эхизибуэ
|13
|Штефан Ильзанкер
|33
|Себастьян Борнау
|27
|Конрад Лаймер
|38
|Исмаил Якобс
|31
|Диего Демме
|8
|Биргер Верстрате
86′
|11
|Тимо Вернер
|27
|Антони Модест
|23
|Марсель Хальстенберг
82′
|6
|Марко Хегер
70′
|3
|Марсело Сараччи
|9
|Симон Теродде
89′
|10
|Эмиль Форсберг
80′
|11
|Кингсли Шиндлер
59′
|8
|Амаду Айдара
|7
|Марсель Риссе
|18
|Кристофер Нкунку
76′
|28
|Эйе Скири
45′
|21
|Патрик Шик
|30
|Флориан Кайнц
66′
|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|21
|Удары (всего)
|6
|8
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|13
|Угловые
|3
|9
|Фолы
|15
|3
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Роберт Шредер(Германия)