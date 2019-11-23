Маскерано продолжит карьеру в клубе «Эстудиантес»

Источник: AP 2019

Как отмечается в сообщении, 35-летний Маскерано встретился с президентом «Эстудиантеса» Хуаном Себастьяном Вероном в Пекине, где и достиг соглашения о переходе в команду.

Маскерано с 2018 года играет за китайский «Хэбэй Чайна Форчун». Ранее полузащитник выступал за аргентинский «Ривер Плейт», бразильский «Коринтианс», английские «Вест Хэм» и «Ливерпуль», «Барселону». В составе каталонского клуба он стал пятикратным чемпионом Испании, пятикратным обладателем Кубка Испании, трехкратным обладателем Суперкубка страны и двукратным победителем Лиги чемпионов.