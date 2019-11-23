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23:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Маскерано продолжит карьеру в клубе «Эстудиантес»

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Бывший футболист «Барселоны» и сборной Аргентины Хавьер Маскерано продолжит карьеру в «Эстудиантесе» из города Ла-Плата, сообщается на странице аргентинского клуба в Twitter.

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Источник: AP 2019

Как отмечается в сообщении, 35-летний Маскерано встретился с президентом «Эстудиантеса» Хуаном Себастьяном Вероном в Пекине, где и достиг соглашения о переходе в команду.

Маскерано с 2018 года играет за китайский «Хэбэй Чайна Форчун». Ранее полузащитник выступал за аргентинский «Ривер Плейт», бразильский «Коринтианс», английские «Вест Хэм» и «Ливерпуль», «Барселону». В составе каталонского клуба он стал пятикратным чемпионом Испании, пятикратным обладателем Кубка Испании, трехкратным обладателем Суперкубка страны и двукратным победителем Лиги чемпионов.

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В активе Маскерано более 140 матчей и три гола за сборную Аргентины. После чемпионата мира-2018 в России футболист завершил карьеру в национальной команде.

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