Маскерано продолжит карьеру в клубе «Эстудиантес»
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Бывший футболист «Барселоны» и сборной Аргентины Хавьер Маскерано продолжит карьеру в «Эстудиантесе» из города
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Бывший футболист «Барселоны» и сборной Аргентины Хавьер Маскерано продолжит карьеру в «Эстудиантесе» из города
Как отмечается в сообщении, 35-летний Маскерано встретился с президентом «Эстудиантеса» Хуаном Себастьяном Вероном в Пекине, где и достиг соглашения о переходе в команду.
Маскерано с 2018 года играет за китайский «Хэбэй Чайна Форчун». Ранее полузащитник выступал за аргентинский «Ривер Плейт», бразильский «Коринтианс», английские «Вест Хэм» и «Ливерпуль», «Барселону». В составе каталонского клуба он стал пятикратным чемпионом Испании, пятикратным обладателем Кубка Испании, трехкратным обладателем Суперкубка страны и двукратным победителем Лиги чемпионов.
В активе Маскерано более 140 матчей и три гола за сборную Аргентины. После чемпионата мира-2018 в России футболист завершил карьеру в национальной команде.