«Базель» уступил «Серветту» в чемпионате Швейцарии
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Футболисты «Базеля» на выезде уступили «Серветту» в матче 15-го тура чемпионата Швейцарии.
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Футболисты «Базеля» на выезде уступили «Серветту» в матче 15-го тура чемпионата Швейцарии.
Игра, прошедшая в субботу в Женеве, завершилась победой «Серветта» со счетом 2:0. Голы забили Мирослав Стеванович (7-я минута) и Коро Коне (90).
«Базель» является соперником «Краснодара» по групповому этапу Лиги Европы. Первый матч команд прошел в Швейцарии 19 сентября и завершился победой «Базеля» со счетом 5:0. Вторая встреча пройдет в Краснодаре 28 ноября.