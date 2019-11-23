Футболист сборной Казахстана сыграл против полуфиналиста Лиги чемпионов
Полузащитник сборной Казахстана Александр Меркель сыграл за «Хераклес» в гостевом матче чемпионата Голландии против «Аякса», передает корреспондент Vesti.kz.
Полузащитник сборной Казахстана Александр Меркель сыграл за «Хераклес» в гостевом матче чемпионата Голландии против «Аякса», передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча 14-го тура «Йохан Круифф Арене» в Амстердаме завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. У «Аякса» на 26-й и 60-й минутах забил Квинси Промес, оформивший дубль, на 56-й отличился Закария Лабьяд, а на 87-й —
В этом матче Меркель снова появился в стартовом составе. Он играл с первой минуты в каждом из 14 туров и ни разу не был заменен — в его активе один гол, два ассиста и две желтых карточки.
С 38 очками «Аякс» идет первым и опережает «АЗ Алкмар» на шесть баллов. Восьмое место из 18 клубов занимает «Хераклес», у которого 21 очко. В 15-м туре клуб Меркеля в ночь на 1 декабря в 01:45 примет «Ден Хааг», идущий с 10 баллами на 16-й строчке.
Отметим, что «Аякс» единственным из голландских клубов играет в группе Лиги чемпионов. Весной клуб из Амстердама сенсационно дошел до полуфинала, уступив английскому «Тоттенхэму»
27-летний Меркель дебютировал за сборную Казахстана еще в 2015 году, а вернулся в ее состав лишь весной 2019-го. В марте хавбек сыграл против Шотландии (3:0) и России (0:4) в отборе на Евро-2020.