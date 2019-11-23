Футболист сборной Казахстана сыграл против полуфиналиста Лиги чемпионов

Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реал
Реал Сосьедад
11
Футбол. Зарубежный
перерыв
Торино
Интер
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брест
Нант
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Метц
Реймс
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Анже
Ним
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Амьен
Страсбур
04
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Дижон
Ренн
21
Футбол. Зарубежный
20:30
Манчестер Сити
Челси
21
Футбол. Зарубежный
20:30
РБ Лейпциг
Кельн
41
Футбол. Зарубежный
20:30
Гранада
Атлетико
11
Футбол. Зарубежный
20:00
Милан
Наполи
11
Футбол. Первый дивизион
19:30
Торпедо М
Луч
02
Футбол. Зарубежный
19:30
Лион
Ницца
21
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон & Хоув
Лестер
02
Футбол. Зарубежный
18:00
Арсенал
Саутгемптон
22
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут
Вулверхэмптон Уондерерс
12
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Ливерпуль
12
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон
Норвич
02
Футбол. Зарубежный
18:00
Уотфорд
Бернли
03
Футбол. Зарубежный
18:00
Бетис
Валенсия
21
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер
Фрайбург
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Вольфсбург
02
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Шальке-04
12
Футбол. Зарубежный
17:30
Фортуна Д
Бавария
04
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Боруссия М
20
Футбол. Первый дивизион
17:00
Балтика
Мордовия
02
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Ювентус
13
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Ростов
21
Футбол. Первый дивизион
16:00
Краснодар-2
Химки
22
Футбол. Зарубежный
15:30
Вест Хэм Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
23
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
СКА-Хабаровск
10
Футбол. Первый дивизион
15:00
Факел
Нижний Новгород
02
Футбол. Первый дивизион
15:00
Ротор
Томь
20
Футбол. Зарубежный
15:00
Леганес
Барселона
12
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
Зенит
12
Футбол. Первый дивизион
14:00
Чайка
Армавир
10
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Текстильщик
30
Футбол. Первый дивизион
14:00
Нефтехимик
Енисей
10
Футбол. Первый дивизион
13:00
Спартак-2
Авангард К
11
Футбол. Премьер-лига
24.11
Уфа
Сочи
Футбол. Премьер-лига
11:30
Оренбург
Ахмат
12
Все события
Фоторепортажи
35Все стадионы Евро-2020
31Сногсшибательные красотки из мира смешанных единоборств
23:42 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист сборной Казахстана сыграл против полуфиналиста Лиги чемпионов

Полузащитник сборной Казахстана Александр Меркель сыграл за «Хераклес» в гостевом матче чемпионата Голландии против «Аякса», передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: AP 2019

Встреча 14-го тура «Йохан Круифф Арене» в Амстердаме завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. У «Аякса» на 26-й и 60-й минутах забил Квинси Промес, оформивший дубль, на 56-й отличился Закария Лабьяд, а на 87-й — Класс-Ян Хунтелар. Гол престижа у «Хераклеса» на 91-й минуте провел Сирил Дессерс.

Читайте также
Футболист сборной Казахстана забил первый гол за голландский клуб

В этом матче Меркель снова появился в стартовом составе. Он играл с первой минуты в каждом из 14 туров и ни разу не был заменен — в его активе один гол, два ассиста и две желтых карточки.

С 38 очками «Аякс» идет первым и опережает «АЗ Алкмар» на шесть баллов. Восьмое место из 18 клубов занимает «Хераклес», у которого 21 очко. В 15-м туре клуб Меркеля в ночь на 1 декабря в 01:45 примет «Ден Хааг», идущий с 10 баллами на 16-й строчке.

Отметим, что «Аякс» единственным из голландских клубов играет в группе Лиги чемпионов. Весной клуб из Амстердама сенсационно дошел до полуфинала, уступив английскому «Тоттенхэму» из-за правила гостевого гола.

27-летний Меркель дебютировал за сборную Казахстана еще в 2015 году, а вернулся в ее состав лишь весной 2019-го. В марте хавбек сыграл против Шотландии (3:0) и России (0:4) в отборе на Евро-2020.

Читайте также
Хераклес
НовостиМатчиСоставСтатистика
Аякс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Арсенал" на шестой добавленной минуте спасся от поражения в АПЛ
Сборная России будет самой представительной в финале Гран-при
Динамовский наVAR. Бело-голубые вырвали победу у «Ростова»
Дзюба снова тащит «Зенит»: прервал серию без голов
«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в чемпионате
Россияне не вышли в финал КД, ведя 3:0 на решающем тай-брейке
Казахстанская боксерша покрасовалась на берегу океана (фото)
ФНЛ: «Ротор» в лидерах, в Воронеже фанаты напали на футболистов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь