Футболист сборной Казахстана сыграл против полуфиналиста Лиги чемпионов

Источник: AP 2019

Встреча 14-го тура «Йохан Круифф Арене» в Амстердаме завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. У «Аякса» на 26-й и 60-й минутах забил Квинси Промес, оформивший дубль, на 56-й отличился Закария Лабьяд, а на 87-й — Класс-Ян Хунтелар. Гол престижа у «Хераклеса» на 91-й минуте провел Сирил Дессерс.

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В этом матче Меркель снова появился в стартовом составе. Он играл с первой минуты в каждом из 14 туров и ни разу не был заменен — в его активе один гол, два ассиста и две желтых карточки.

С 38 очками «Аякс» идет первым и опережает «АЗ Алкмар» на шесть баллов. Восьмое место из 18 клубов занимает «Хераклес», у которого 21 очко. В 15-м туре клуб Меркеля в ночь на 1 декабря в 01:45 примет «Ден Хааг», идущий с 10 баллами на 16-й строчке.

Отметим, что «Аякс» единственным из голландских клубов играет в группе Лиги чемпионов. Весной клуб из Амстердама сенсационно дошел до полуфинала, уступив английскому «Тоттенхэму» из-за правила гостевого гола.