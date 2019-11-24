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00:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Мангани принес «Анже» победу над «Нимом» в чемпионате Франции

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. «Анже» нанес поражение «Ниму» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Франции по футболу.

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Встреча закончилась со счетом 1:0, единственный гол на 67-й минуте забил Тома Мангани.

«Анже» с 24 очками поднялся на второе место в турнирной таблице Лиги 1. «Ним», в активе которого 11 баллов, находится на последней строчке.

Результаты других матчей дня:

«Амьен» — «Страсбур» — 0:4,

«Брест» — «Нант» — 1:1,

«Дижон» — «Ренн» — 2:1,

«Мец» — «Реймс» — 1:1.

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