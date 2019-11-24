Гол Мангани принес «Анже» победу над «Нимом» в чемпионате Франции
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. «Анже» нанес поражение «Ниму» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Франции по футболу.
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. «Анже» нанес поражение «Ниму» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча закончилась со счетом 1:0, единственный гол на 67-й минуте забил Тома Мангани.
«Анже» с 24 очками поднялся на второе место в турнирной таблице Лиги 1. «Ним», в активе которого 11 баллов, находится на последней строчке.
Результаты других матчей дня:
«Амьен» — «Страсбур» — 0:4,
«Брест» — «Нант» — 1:1,
«Дижон» — «Ренн» — 2:1,
«Мец» — «Реймс» — 1:1.