Ван Бастен произнес нацистский лозунг. Голландия негодует
Последние пару часов Голландия стоит на ушах.
Последние пару часов Голландия стоит на ушах.
Кумир миллионов болельщиков, легенда футбола Марко ван Бастен совершил глупую выходку, которая мгновенно затмила новости со стадионов, где проходили матчи очередного тура.
«Зиг хайль!» — отчетливо прозвучало в прямом эфире канала Fox Sports, когда Ханс Край завершил интервью с немецким тренером «Хераклеса» Франком Вормутом перед матчем этой команды с «Аяксом». Эти слова произнес находившийся в телестудии ван Бастен.
Именно этот лозунг, который можно перевести как «Да здравствует победа!» или «Слава победе!» использовали не один год в нацистской Германии. Впервые он прозвучал на одном съездов НСДАП в Нюрнберге. Авторство лозунга приписывают нацистскому преступнику Рудольфу Гессу.
Ван Бастен произнес эти слова в один из дней, когда все футбольные команды страны выступили против расизма в футболе — своеобразная акция предшествует каждому из матчей.
«Я не хотел никого шокировать. Только посмеялся над немецким Ханса», — цитирует ван Бастена издание AD.
Знаменитый футболист поспешил извиниться за «неподобающую шутку», но было поздно. Голландские соцсети бушуют от негодования.