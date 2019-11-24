Текущие события
Футбол. Премьер-лига
11:30
Уфа
Сочи
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Спартак
Футбол. Зарубежный
14:00
Эспаньол
Хетафе
Футбол. Зарубежный
14:30
Болонья
Парма
Футбол. Зарубежный
16:00
Осасуна
Атлетик
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т
Краснодар
Футбол. Зарубежный
17:00
Бордо
Монако
Футбол. Зарубежный
17:00
Верона
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
17:00
Рома
Брешиа
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло
Лацио
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Герта
Футбол. Зарубежный
18:00
Эйбар
Алавес
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
19:00
Сент-Этьен
Монпелье
Футбол. Зарубежный
19:30
Шеффилд Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:00
Хоффенхайм
Майнц
Футбол. Зарубежный
20:00
Сампдория
Удинезе
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Сельта
Футбол. Зарубежный
23.11
Реал
Реал Сосьедад
31
Футбол. Зарубежный
23.11
Торино
Интер
03
Футбол. Зарубежный
23.11
Брест
Нант
11
Футбол. Зарубежный
23.11
Метц
Реймс
11
Футбол. Зарубежный
23.11
Анже
Ним
10
Футбол. Зарубежный
23.11
Амьен
Страсбур
04
Футбол. Зарубежный
23.11
Дижон
Ренн
21
Футбол. Зарубежный
23.11
Манчестер Сити
Челси
21
Футбол. Зарубежный
23.11
РБ Лейпциг
Кельн
41
Футбол. Зарубежный
23.11
Гранада
Атлетико
11
Футбол. Зарубежный
23.11
Милан
Наполи
11
Все события
Фоторепортажи
16Доротея Вирер — самая красивая биатлонистка мира
15Марибор. Поражение России, которое не получается забыть
09:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ван Бастен произнес нацистский лозунг. Голландия негодует

Последние пару часов Голландия стоит на ушах.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Кумир миллионов болельщиков, легенда футбола Марко ван Бастен совершил глупую выходку, которая мгновенно затмила новости со стадионов, где проходили матчи очередного тура.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Зиг хайль!» — отчетливо прозвучало в прямом эфире канала Fox Sports, когда Ханс Край завершил интервью с немецким тренером «Хераклеса» Франком Вормутом перед матчем этой команды с «Аяксом». Эти слова произнес находившийся в телестудии ван Бастен.

Именно этот лозунг, который можно перевести как «Да здравствует победа!» или «Слава победе!» использовали не один год в нацистской Германии. Впервые он прозвучал на одном съездов НСДАП в Нюрнберге. Авторство лозунга приписывают нацистскому преступнику Рудольфу Гессу.

Ван Бастен произнес эти слова в один из дней, когда все футбольные команды страны выступили против расизма в футболе — своеобразная акция предшествует каждому из матчей.

«Я не хотел никого шокировать. Только посмеялся над немецким Ханса», — цитирует ван Бастена издание AD.

Знаменитый футболист поспешил извиниться за «неподобающую шутку», но было поздно. Голландские соцсети бушуют от негодования.

Читайте также
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Глушаков нашел новый клуб
Герой Олимпиады – "жертва" команды мечты
Кучеров вернулся и забил. Василевский переписал историю «Тампы»
Динамовский наVAR. Бело-голубые вырвали победу у «Ростова»
Невероятная победа «Рейнджерс» с голами Панарина и Бучневича
Овечкин грустит, «Вашингтон» без его голов не выигрывает
Россиянин забросил шайбу в НХЛ впервые за 92 матча (видео)
Россиянин случайно попал в состав клуба и забил первый гол в НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь