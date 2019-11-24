Ван Бастен произнес нацистский лозунг. Голландия негодует

Источник: Спорт-Экспресс

Кумир миллионов болельщиков, легенда футбола Марко ван Бастен совершил глупую выходку, которая мгновенно затмила новости со стадионов, где проходили матчи очередного тура.

«Зиг хайль!» — отчетливо прозвучало в прямом эфире канала Fox Sports, когда Ханс Край завершил интервью с немецким тренером «Хераклеса» Франком Вормутом перед матчем этой команды с «Аяксом». Эти слова произнес находившийся в телестудии ван Бастен.

Именно этот лозунг, который можно перевести как «Да здравствует победа!» или «Слава победе!» использовали не один год в нацистской Германии. Впервые он прозвучал на одном съездов НСДАП в Нюрнберге. Авторство лозунга приписывают нацистскому преступнику Рудольфу Гессу.

Ван Бастен произнес эти слова в один из дней, когда все футбольные команды страны выступили против расизма в футболе — своеобразная акция предшествует каждому из матчей.

«Я не хотел никого шокировать. Только посмеялся над немецким Ханса», — цитирует ван Бастена издание AD.