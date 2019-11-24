«Фламенго» одержал победу в финале Кубка Либертадорес благодаря двум голам в концовке

Источник: AP 2019

В составе «Фламенго» гол забил Рафаэль Борре (14-я минута), у победителей отличился Габриэл Барбоза (89, 90+2), который стал лучшим бомбардиром турнира с 9 голами в 12 матчах. На пятой добавленной ко второму тайму минуте Барбоза был удален с поля за вторую желтую карточку, у «Ривер Плейт» на той же минуте красную карточку получил Эсекьель Паласиос.

Финальная встреча Кубка Либертадорес должна была пройти в Сантьяго (Чили). Однако из-за начавшихся 14 октября протестов, которые переросли в беспорядки и столкновения с сотрудниками правоохранительных органов, матч был перенесен в Лиму.

До этого сезона финал Кубка Либертадорес состоял из двухматчевого противостояния, ответный матч финала прошлого года, в котором встречались команды из Буэнос-Айреса «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт», пришлось перенести в Мадрид из-за беспорядков, устроенных болельщиками.

Кубок Либертадорес проводится с 1960 года. «Фламенго» второй раз стал обладателем трофея, впервые клуб выиграл турнир в 1981 году. Благодаря победе в Кубке Либертадорес «Фламенго» завоевал право на участие в клубном чемпионате мира, который пройдет в Катаре с 11 по 21 декабря, команда начнет путь с полуфинала.