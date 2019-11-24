«Реал» нанес поражение «Реал Сосьедаду» в матче чемпионата Испании
Мадридский «Реал» одержал победу над «Реал Сосьедадом» из
Мадридский «Реал» одержал победу над «Реал Сосьедадом» из
Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Карим Бензема, Федерико Вальверде и Лука Модрич. У гостей мяч забил Виллиан Жозе.
После 14 туров «Реал» (28 очков) занимает второе место в турнирной таблице Примеры. «Реал Сосьедад» (23) располагается на пятой строчке.
Испания. Примера. 14-й тур
«Реал» (Мадрид) — «Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян) — 3:1
Голы: 0:1 — Жозе, 2; 1:1 — Бензема, 37; 2:1 — Вальверде, 47; 3:1 — Модрич, 74.
|Зинедин Зидан
|Иманол Альгвасиль
|Карим Бензема(Лука Модрич)
|37′
|да Силва Виллиан Жозе
|2′
|Федерико Вальверде(Лука Модрич)
|47′
|Лука Модрич(Карим Бензема)
|74′
|13
|Тибо Куртуа
|1
|Алекс Ремиро
|2
|Даниэль Карвахаль
|2
|Хосеба Сальдуа
84′
|23
|Ферлан Менди
|20
|Начо Монреаль
|4
|Серхио Рамос
52′
|3
|Диего Льоренте
|5
|Рафаэль Варан
|6
|Ариц Элустондо
|14
|Каземиру
|21
|Мартин Эдегор
|9
|Карим Бензема
|8
|Микель Мерино
|7
|Эден Азар
|5
|Игор Субельдия
|10
|Лука Модрич
83′
|9
|да Силва Виллиан Жозе
|22
|Франсиско Роман Иско
|7
|Кристиан Порту
73′
|15
|Федерико Вальверде
76′
|11
|Аднан Янузай
|8
|Тони Кроос
|10
|Микель Оярсабаль
80′
|27
|Родригу
67′
|19
|Александр Исак
|11
|Гарет Бэйл
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|18
|Удары (всего)
|11
|10
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|16
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Хосе Луис Гонсалес Гонсалес(Испания)