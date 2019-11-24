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«Реал» нанес поражение «Реал Сосьедаду» в матче чемпионата Испании

Мадридский «Реал» одержал победу над «Реал Сосьедадом» из Сан-Себастьяна в матче 14-го тура чемпионата Испании.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Карим Бензема, Федерико Вальверде и Лука Модрич. У гостей мяч забил Виллиан Жозе.

После 14 туров «Реал» (28 очков) занимает второе место в турнирной таблице Примеры. «Реал Сосьедад» (23) располагается на пятой строчке.

Испания. Примера. 14-й тур

«Реал» (Мадрид) — «Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян) — 3:1

Голы: 0:1 — Жозе, 2; 1:1 — Бензема, 37; 2:1 — Вальверде, 47; 3:1 — Модрич, 74.

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3:1
Первый тайм: 1:1
Реал Сосьедад
Футбол, Испания, Тур 1423.11.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Зинедин ЗиданИманол Альгвасиль
Голы
Карим Бензема(Лука Модрич)37′
да Силва Виллиан Жозе2′
Федерико Вальверде(Лука Модрич)47′
Лука Модрич(Карим Бензема)74′
Составы команд
13Тибо Куртуа
1Алекс Ремиро
2Даниэль Карвахаль
2Хосеба Сальдуа
84′
23Ферлан Менди
20Начо Монреаль
4Серхио Рамос
52′
3Диего Льоренте
5Рафаэль Варан
6Ариц Элустондо
14Каземиру
21Мартин Эдегор
9Карим Бензема
8Микель Мерино
7Эден Азар
5Игор Субельдия
10Лука Модрич
83′
9да Силва Виллиан Жозе
22Франсиско Роман Иско
7Кристиан Порту
73′
15Федерико Вальверде
76′
11Аднан Янузай
8Тони Кроос
10Микель Оярсабаль
80′
27Родригу
67′
19Александр Исак
11Гарет Бэйл
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
18Удары (всего)11
10Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
4Угловые3
13Фолы16
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяХосе Луис Гонсалес Гонсалес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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