«Интер» разгромил «Торино» в матче чемпионата Италии
Миланский «Интер» нанес разгромное поражение «Торино» в матче 13-го тура чемпионата Италии.
Миланский «Интер» нанес разгромное поражение «Торино» в матче 13-го тура чемпионата Италии.
Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Лаутаро Мартинес, Стефан де Врей и Ромелу Лукаку.
«Интер» одержал четвертую победу подряд в Серии A. Для «Торино» это поражение стало третьим в последних четырех матчах.
Италия. Серия A. 13-й тур
«Торино» (Турин) — «Интер» (Милан) — 0:3
Голы: 0:1 — Мартинес, 12; 0:2 — де Врей, 32; 0:3 — Лукаку, 55.
|Вальтер Маццарри
|Антонио Конте
|Лаутаро Мартинес(Матиас Весино)
|12′
|Стефан де Фрай(Кристиано Бираги)
|32′
|Ромелу Лукаку(Марсело Брозович)
|55′
|39
|Сальваторе Сиригу
|1
|Самир Ханданович
|5
|Армандо Иццо
59′
|2
|Диего Годин
|15
|Кристиан Ансальди
|6
|Стефан де Фрай
|29
|Лоренцо Де Сильвестри
|34
|Кристиано Бираги
|33
|Николя Нкулу
|37
|Милан Шкриньяр
64′
|7
|Саша Лукич
|8
|Матиас Весино
|23
|Суалихо Мейте
|77
|Марсело Брозович
|24
|Симоне Верди
|9
|Ромелу Лукаку
|36
|Бремер
56′
|33
|Данило Д`Амброзио
58′83′
|34
|Ола Эйна
73′
|21
|Федерико Димарко
|8
|Даниэле Базелли
71′
|23
|Николо Барелла
45′
|21
|Алехандро Беренгер
|20
|Борха Валеро
|9
|Андреа Белотти
12′
|10
|Лаутаро Мартинес
35′69′
|11
|Симоне Дзадза
|87
|Антонио Кандрева
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|12
|2
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|12
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|18
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Фабио Мареска(Италия)