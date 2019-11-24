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«Интер» разгромил «Торино» в матче чемпионата Италии

Миланский «Интер» нанес разгромное поражение «Торино» в матче 13-го тура чемпионата Италии.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Лаутаро Мартинес, Стефан де Врей и Ромелу Лукаку.

«Интер» одержал четвертую победу подряд в Серии A. Для «Торино» это поражение стало третьим в последних четырех матчах.

Италия. Серия A. 13-й тур

«Торино» (Турин) — «Интер» (Милан) — 0:3

Голы: 0:1 — Мартинес, 12; 0:2 — де Врей, 32; 0:3 — Лукаку, 55.

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Торино
0:3
Первый тайм: 0:2
Интер
Футбол, Италия, Тур 1323.11.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Olimpico Grande Torino
Главные тренеры
Вальтер МаццарриАнтонио Конте
Голы
Лаутаро Мартинес(Матиас Весино)12′
Стефан де Фрай(Кристиано Бираги)32′
Ромелу Лукаку(Марсело Брозович)55′
Составы команд
39Сальваторе Сиригу
1Самир Ханданович
5Армандо Иццо
59′
2Диего Годин
15Кристиан Ансальди
6Стефан де Фрай
29Лоренцо Де Сильвестри
34Кристиано Бираги
33Николя Нкулу
37Милан Шкриньяр
64′
7Саша Лукич
8Матиас Весино
23Суалихо Мейте
77Марсело Брозович
24Симоне Верди
9Ромелу Лукаку
36Бремер
56′
33Данило Д`Амброзио
58′83′
34Ола Эйна
73′
21Федерико Димарко
8Даниэле Базелли
71′
23Николо Барелла
45′
21Алехандро Беренгер
20Борха Валеро
9Андреа Белотти
12′
10Лаутаро Мартинес
35′69′
11Симоне Дзадза
87Антонио Кандрева
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)12
2Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
12Угловые4
10Фолы18
3Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяФабио Мареска(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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