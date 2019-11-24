«Бенфика» вышла в 1/8 финала Кубка Португалии
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. «Бенфика» нанесла поражение «Визеле» и пробилась в 1/8 финала Кубка Португалии по футболу.
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. «Бенфика» нанесла поражение «Визеле» и пробилась в 1/8 финала Кубка Португалии по футболу.
Встреча 1/16 финала, прошедшая на поле «Визелы», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Саму вывел «Визелу» вперед на шестой минуте. У лиссабонской команды отличились Рауль Де Томас (70-я минута) и Карлос Винисиус (87-я). Хозяева остались вдесятером после удаления Эриксона на 26-й минуте. Ворота «Бенфики» защищал российский голкипер Иван Злобин.
«Бенфика» является соперником петербургского «Зенита» по группе G Лиги чемпионов. Первый матч между командами прошел в