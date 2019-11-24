«Бенфика» вышла в 1/8 финала Кубка Португалии

Встреча 1/16 финала, прошедшая на поле «Визелы», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Саму вывел «Визелу» вперед на шестой минуте. У лиссабонской команды отличились Рауль Де Томас (70-я минута) и Карлос Винисиус (87-я). Хозяева остались вдесятером после удаления Эриксона на 26-й минуте. Ворота «Бенфики» защищал российский голкипер Иван Злобин.