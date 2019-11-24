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09:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Бенфика» вышла в 1/8 финала Кубка Португалии

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. «Бенфика» нанесла поражение «Визеле» и пробилась в 1/8 финала Кубка Португалии по футболу.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча 1/16 финала, прошедшая на поле «Визелы», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Саму вывел «Визелу» вперед на шестой минуте. У лиссабонской команды отличились Рауль Де Томас (70-я минута) и Карлос Винисиус (87-я). Хозяева остались вдесятером после удаления Эриксона на 26-й минуте. Ворота «Бенфики» защищал российский голкипер Иван Злобин.

«Бенфика» является соперником петербургского «Зенита» по группе G Лиги чемпионов. Первый матч между командами прошел в Санкт-Петербурге 2 октября и завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев. Вторая игра пройдет в Лиссабоне 10 декабря.

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