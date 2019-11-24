«Интер» выдал лучший старт в чемпионате Италии с 1950 года
«Интер» одержал победу в выездном матче 13-го тура итальянской Серии А с «Торино».
«Интер» одержал победу в выездном матче 13-го тура итальянской Серии А с «Торино».
Встреча завершилась со счётом 0:3.
Для «Интера» эта победа стала 11-й в 13 матчах чемпионата Италии с начала нынешней кампании. Таким образом, миланский клуб выдал лучший старт за последние 69 лет, повторив результат сезона-1950/51.
«Интер» также впервые в своей истории выиграл семь стартовых встреч на выезде в Серии А. Рекорд по этому показателю удерживают «Милан» и «Ювентус», одержавшие победу восемь раз кряду.
«Интер» занимает второе место в турнирной таблице итальянского первенства. Команда Антонио Конте отстаёт всего на одно очко от «Ювентуса».