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11:46 (мск), источник: Чемпионат.com

«Интер» выдал лучший старт в чемпионате Италии с 1950 года

«Интер» одержал победу в выездном матче 13-го тура итальянской Серии А с «Торино».

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Источник: AP 2019

Встреча завершилась со счётом 0:3.

Для «Интера» эта победа стала 11-й в 13 матчах чемпионата Италии с начала нынешней кампании. Таким образом, миланский клуб выдал лучший старт за последние 69 лет, повторив результат сезона-1950/51.

«Интер» также впервые в своей истории выиграл семь стартовых встреч на выезде в Серии А. Рекорд по этому показателю удерживают «Милан» и «Ювентус», одержавшие победу восемь раз кряду.

«Интер» занимает второе место в турнирной таблице итальянского первенства. Команда Антонио Конте отстаёт всего на одно очко от «Ювентуса».

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