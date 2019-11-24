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15:56 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Аль-Хиляля» в третий раз стали победителями азиатской Лиги чемпионов

ТАСС, 24 ноября. Саудовский футбольный клуб «Аль-Хиляль» со счетом 2:0 победил в гостях японскую «Ураву» в ответном матче финала азиатской Лиги чемпионов и стал победителем турнира.

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Голы забили Салим Аль-Давсари (74-я минута) и Бафетимби Гомис (90+3). Первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу саудовского клуба.

«Аль-Хиляль» в третий раз стал победителем турнира, ранее команда выигрывала титул в 1991 и 2000 годах. По этому показателю команда лидирует вместе с южнокорейским клубом «Пхохан Стилерс», побеждавшим в 1997, 1998 и 2009 годах.

«Аль-Хиляль» завоевал право выступить на клубном чемпионате мира, который пройдет в Катаре с 11 по 21 декабря. Саудовский клуб стал последним участником турнира, на котором также сыграют бразильский «Фламенго», английский «Ливерпуль», мексиканский «Монтеррей», «Эсперанс» (Тунис), «Ианген» из Новой Каледонии и катарский «Аль-Садд».

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