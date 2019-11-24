Футболисты «Аль-Хиляля» в третий раз стали победителями азиатской Лиги чемпионов

Голы забили Салим Аль-Давсари (74-я минута) и Бафетимби Гомис (90+3). Первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу саудовского клуба.

«Аль-Хиляль» в третий раз стал победителем турнира, ранее команда выигрывала титул в 1991 и 2000 годах. По этому показателю команда лидирует вместе с южнокорейским клубом «Пхохан Стилерс», побеждавшим в 1997, 1998 и 2009 годах.