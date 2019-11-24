Казахстанец вместе со своим клубом прервал 13-летнюю гегемонию БАТЭ и выиграл чемпионат Беларуси

За тур до финиша «Динамо» на своем поле победило «Витебск» — 1:0, благодаря голу Алексея Хобленко и стало недосягаемым для идущего вторым БАТЭ. В этом матче Васильев не играл из-за красной карточки.

Текущий сезон Васильев начинал в «Энергетик-БГУ», за который забил два гола и отдал семь ассистов в 15 матчах. Летом хавбек перебрался в «Динамо-Брест» и провел восемь игр без результативных действий.

Чемпионство «Динамо-Брест» прервало 13-летнюю гегемонию БАТЭ, который не отдавал никому «золото» с 2006 года. В следующем году динамовцы впервые в своей истории сыграют в Лиге чемпионов, где могут встретиться с «Астаной».

Отметим, что Васильев выступает в Беларуси с 2018 года. В прошлом сезоне он с «Энергетик-БГУ» стал серебряным призером первой лиги. На родине уроженец Караганды выступал за родной «Шахтер».