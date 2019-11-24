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16:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Футболист в Марокко отпраздновал гол, стащив стул у фотографа

А соперники потом выдали феноменальный камбэк с 1:4.

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Источник: AFP 2019

Вчера в Arab Club Champions Cup творилось безумие. Местный «Видад» из Касабланки играл против «Раджи» всё из той же Касабланки в 1/8 финала Кубка. Именно гости в этой игре совершили сумасшедший камбэк, отыграв три мяча за какие-то 20 минут.

Оригинальное празднование

Первый гол хозяева забили в начале игры — с пенальти на 12-й минуте отличился Мохаммед Нахири, перебросив вратаря в стиле Серхио Рамоса, пробив по центру ворот. Нахири очень оригинально отпраздновал гол — стырил стул у фотографа и посидел перед трибунами.

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В начале второго тайма гости сравняли счёт усилиями Муссина Мутуали. Но после этого «Раджа» пропустила ещё три гола за 18 минут — сначала Айман Хассуини вывел снова свою команду вперёд на 56-й минуте, а потом почти сразу «Видад» удвоил своё преимущество. На 73-й минуте хозяева отличились в четвёртый раз и, как казалось местным болельщикам, поставил окончательный счёт — 4:1.

Камбэк

Но даже в этом случае ставить точку было рано: на 75-й минуте гости отыграли один мяч усилиями Хамида Ахадада. В концовке встречи «Раджа» прибавил и на 88-й минуте заработал второй пенальти — снова отличился защитник Муссин Мутуали. Но и это ещё не всё. Гости шли вперёд всеми силами и на 94-й минуте заработали опасный штрафной на углу поля. Игрок «Раджа» классно навесил на линию штрафной и Бен Маланго перевисел защитников хозяев и ударом головой послал мяч в угол ворот, тем самым сравняв счёт матча. Фанаты хозяев держались за головы, а фанаты гостей — феерили на трибунах, как и их команда в концовке.


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К слову, всю игру гости доминировали на поле — об этом говорит статистика игры, где хозяева нанесли всего девять ударов (27 у гостей), поэтому не удивительно, что команда не опустила руки и смогла за 15 минут спасти игру.

Но самое главное — этот камбэк обеспечил «Радже» выход в следующую стадию турнира. Так как первая встреча этих команд тоже завершилась ничейным счётом — 1:1, после результативной ничьей (4:4) гости шагнули дальше за счёт правила выездного гола.

Перформанс с драконом

В недавнем матче этих же команд безумие устроили сами болельщики, соорудив баннер из огненного дракона.

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Фанаты «Видада» покрыли всю трибуну красочной мозаикой, сопроводив её ярким файер-шоу. Над трибуной был размещён огромный дракон, который двигался с помощью специальной подвески. На баннере из его пасти вырывалось пламя, а в его лапах находился трофей. Вот и как после таких перформансов не смотреть местный футбол!

Антон Андреев

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