Футболисты брестского «Динамо» впервые стали чемпионами Беларуси

Сегодняшнюю домашнюю встречу предпоследнего тура 29-го национального первенства подопечные чешского наставника Марцела Лички провели очень собранно, и на 38-й минуте игры Алексей Хобленко забил гол, ставший чемпионским. Набрав 72 очка, брестское «Динамо» стало недосягаемо для преследователя 15-кратного чемпиона Беларуси борисовского БАТЭ, который с 2006 года никому не отдавал пальму первенства. Свои первые титулы борисовчане завоевали в 1999-м и 2002 году.