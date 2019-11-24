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16:32 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты брестского «Динамо» впервые стали чемпионами Беларуси

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Динамо» в матче 29-го тура победили «Витебск» со счетом 1:0 и впервые стали чемпионами Беларуси, прервав 13-летнюю гегемонию БАТЭ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодняшнюю домашнюю встречу предпоследнего тура 29-го национального первенства подопечные чешского наставника Марцела Лички провели очень собранно, и на 38-й минуте игры Алексей Хобленко забил гол, ставший чемпионским. Набрав 72 очка, брестское «Динамо» стало недосягаемо для преследователя 15-кратного чемпиона Беларуси борисовского БАТЭ, который с 2006 года никому не отдавал пальму первенства. Свои первые титулы борисовчане завоевали в 1999-м и 2002 году.

На поле «Борисов-Арены» футболисты БАТЭ разгромили сегодня минское «Динамо» со счетом 3:0, став обладателями серебра. Бронзу завоевал солигорский «Шахтер», уступивший на выезде «Минску» — 0:1.

Футболисты «Гомеля» обыграли в гостях «Городею» со счетом 3:2, но покидают высшую лигу национального первенства.

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Результаты остальных встреч 29-го тура: «Дняпро» (Могилев) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 2:1, «Неман» (Гродно) — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 1:1, «Славия» (Мозырь) — «Ислочь» (Минский район) — 2:0.

Положение в группе лидеров после 29 туров: «Динамо» (Брест) — 72 очка, БАТЭ — 67, «Шахтер» — 62, «Динамо» (Минск) — 50, «Ислочь» — 46, «Торпедо-БелАЗ» — 45.

Фото Вадима Якубенка

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