БАТЭ впервые за 14 лет не сумел стать чемпионом Белоруссии по футболу

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Гол забил Алексей Хобленко (38-я минута).

В параллельном матче БАТЭ (Борисов) со счетом 3:0 обыграл минское «Динамо», однако потерял шансы на чемпионство, уступая за тур до конца пять очков.

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После 29 туров в турнирной таблице брестская команда набрала 72 очка, у БАТЭ в активе 67 баллов, клуб гарантировал себе вторую строчку. Третье место ранее обеспечил «Шахтер» (Солигорск), набравший 62 очка.

Чемпионат Белоруссии проводится с 1992 года, «Динамо» впервые стало чемпионом Белоруссии, ранее брестская команда завоевывала бронзовые медали высшего дивизиона страны в 1992 году. Также клуб трижды становился обладателем Кубка (2007, 2017, 2018) и дважды Суперкубка Белоруссии (2018, 2019).