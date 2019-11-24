СМИ: «Арсенал» начал искать замену Унаи Эмери

Как отмечает издание, клуб готов дать испанскому специалисту больше времени, чтобы исправить ситуацию, но некоторые руководители считают, что Эмери стоит освободить от должности. В качестве потенциальных сменщиков 48-летнего специалиста называются имена итальянца Массимилиано Аллегри, ранее возглавлявшего туринский «Ювентус», экс-игрока «Арсенала» испанца Микеля Артеты и аргентинца Маурисио Почеттино, который на текущей неделе покинул пост главного тренера лондонского «Тоттенхэма».