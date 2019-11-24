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20:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: «Арсенал» начал искать замену Унаи Эмери

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Руководство лондонского футбольного клуба «Арсенал» приступило к поиску специалиста, который может заменить на тренерском мостике команды Унаи Эмери, сообщает Daily Mail.

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Источник: AP 2019

Как отмечает издание, клуб готов дать испанскому специалисту больше времени, чтобы исправить ситуацию, но некоторые руководители считают, что Эмери стоит освободить от должности. В качестве потенциальных сменщиков 48-летнего специалиста называются имена итальянца Массимилиано Аллегри, ранее возглавлявшего туринский «Ювентус», экс-игрока «Арсенала» испанца Микеля Артеты и аргентинца Маурисио Почеттино, который на текущей неделе покинул пост главного тренера лондонского «Тоттенхэма».

«Арсенал» в субботу сыграл вничью с «Саутгемптоном» (2:2) в домашнем матче 13-го тура чемпионата Англии и продлил серию без побед в премьер-лиге до пяти встреч. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 18 очков.

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