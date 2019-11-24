СМИ: «Арсенал» начал искать замену Унаи Эмери
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Руководство лондонского футбольного клуба «Арсенал» приступило к поиску специалиста, который может заменить на тренерском мостике команды Унаи Эмери, сообщает Daily Mail.
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Руководство лондонского футбольного клуба «Арсенал» приступило к поиску специалиста, который может заменить на тренерском мостике команды Унаи Эмери, сообщает Daily Mail.
Как отмечает издание, клуб готов дать испанскому специалисту больше времени, чтобы исправить ситуацию, но некоторые руководители считают, что Эмери стоит освободить от должности. В качестве потенциальных сменщиков 48-летнего специалиста называются имена итальянца Массимилиано Аллегри, ранее возглавлявшего туринский «Ювентус»,
«Арсенал» в субботу сыграл вничью с «Саутгемптоном» (2:2) в домашнем матче 13-го тура чемпионата Англии и продлил серию без побед в