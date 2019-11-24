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22:02 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в матче чемпионата Англии

ТАСС, 24 ноября. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью со счетом 3:3 с «Шеффилд Юнайтед» в матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу. Матч прошел в Шеффилде в присутствии 32 024 зрителей.

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Источник: Reuters

В составе хозяев голы забили Джон Флэк (19-я минута), Лис Муссе (52) и Оливер Макберни (90+1). У «Манчестер Юнайтед» отличились Брендон Уильямс (72), Мэйсон Гринвуд (77) и Маркус Рэшфорд (79).

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19-летний Уильямс забил свой первый мяч за «Манчестер Юнайтед», Гринвуд стал третьим среди самых молодых игроков, забивавших за клуб в Английской премьер-лиге, отличившись в возрасте 18 лет и 54 дней. «Манчестер Юнайтед» пропускает на протяжении 12 гостевых матчей чемпионата кряду, что является наихудшей серией команды с сезона-1985/86, когда клуб пропускал в 15 играх подряд. «Шеффилд» не проигрывает на протяжении шести матчей кряду (две победы и четыре ничьи), последнее поражение команды датировано 28 сентября, тогда подопечные Криса Уайлдера уступили дома «Ливерпулю» (0:1).

В турнирной таблице чемпионата Англии «Шеффилд» занимает шестое место с 18 очками в 13 матчах, «Манчестер Юнайтед» идет девятым, набрав 17 очков.

В следующем матче «Шеффилд» сыграет 1 декабря на выезде с «Вулверхэмптоном», «Манчестер Юнайтед» в тот же день примет «Астон Виллу». 28 ноября подопечные Уле Гуннара Сульшера сыграют с казахстанской «Астаной» в гостевом матче группового этапа Лиги Европы.

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Шеффилд Юнайтед
3:3
Первый тайм: 1:0
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 1324.11.2019, 19:30 (МСК UTC+3)Bramall Lane
Главные тренеры
Крис УайлдерУле Гуннар Сульшер
Голы
Джон Флек19′
Брэндон Уильямс72′
Лис Муссе(Джон Флек)52′
Мэйсон Гринвуд(Маркус Рэшфорд)77′
Оливер Макберни(Каллум Робинсон)90′
Маркус Рэшфорд(Дэниэл Джеймс)79′
Составы команд
25Саймон Мур
1Давид де Хеа
2Джордж Болдок
2Виктор Линделеф
3Энда Стивенс
5Харри Магуайр
5Джек О`Коннелл
29Аарон Ван-Биссака
60′
15Фил Ягелка
53Брэндон Уильямс
50′
4Джон Флек
17Фред
7Джон Ландстрем
51′
10Маркус Рэшфорд
16Оливер Норвуд
21Дэниэл Джеймс
6Крис Бэшем
83′
4Фил Джоунс
45′
11Каллум Робинсон
14Джесси Лингард
17Дэвид Макголдрик
78′
15Андреас Перейра
73′
10Билли Шарп
26Мэйсон Гринвуд
22Лис Муссе
68′
9Антони Марсьяль
85′
9Оливер Макберни
38Аксель Туанзебе
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)11
8Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
6Угловые3
13Фолы10
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАндре Марринер(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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