«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в матче чемпионата Англии

В составе хозяев голы забили Джон Флэк (19-я минута), Лис Муссе (52) и Оливер Макберни (90+1). У «Манчестер Юнайтед» отличились Брендон Уильямс (72), Мэйсон Гринвуд (77) и Маркус Рэшфорд (79).
19-летний Уильямс забил свой первый мяч за «Манчестер Юнайтед», Гринвуд стал третьим среди самых молодых игроков, забивавших за клуб в Английской премьер-лиге, отличившись в возрасте 18 лет и 54 дней. «Манчестер Юнайтед» пропускает на протяжении 12 гостевых матчей чемпионата кряду, что является наихудшей серией команды с сезона-1985/86, когда клуб пропускал в 15 играх подряд. «Шеффилд» не проигрывает на протяжении шести матчей кряду (две победы и четыре ничьи), последнее поражение команды датировано 28 сентября, тогда подопечные Криса Уайлдера уступили дома «Ливерпулю» (0:1).
В турнирной таблице чемпионата Англии «Шеффилд» занимает шестое место с 18 очками в 13 матчах, «Манчестер Юнайтед» идет девятым, набрав 17 очков.
В следующем матче «Шеффилд» сыграет 1 декабря на выезде с «Вулверхэмптоном», «Манчестер Юнайтед» в тот же день примет «Астон Виллу». 28 ноября подопечные Уле Гуннара Сульшера сыграют с казахстанской «Астаной» в гостевом матче группового этапа Лиги Европы.