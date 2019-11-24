«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в матче чемпионата Англии

19-летний Уильямс забил свой первый мяч за «Манчестер Юнайтед», Гринвуд стал третьим среди самых молодых игроков, забивавших за клуб в Английской премьер-лиге, отличившись в возрасте 18 лет и 54 дней. «Манчестер Юнайтед» пропускает на протяжении 12 гостевых матчей чемпионата кряду, что является наихудшей серией команды с сезона-1985/86, когда клуб пропускал в 15 играх подряд. «Шеффилд» не проигрывает на протяжении шести матчей кряду (две победы и четыре ничьи), последнее поражение команды датировано 28 сентября, тогда подопечные Криса Уайлдера уступили дома «Ливерпулю» (0:1).