Марадона на русском языке поздравил брестское «Динамо» с чемпионством
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона поздравил брестское «Динамо» с первым в истории клуба чемпионством.
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона поздравил брестское «Динамо» с первым в истории клуба чемпионством.
«Сегодня я очень рад поздравить футболистов, болельщиков, менеджеров и тренеров брестского “Динамо” с их первым чемпионством в белорусской лиге», — написал Марадона на своей странице в Instagram.
«Мои поздравления!» — добавил знаменитый аргентинец, написав эту фразу на русском языке.
В мае 2018 года белорусский клуб объявил о том, что Марадона стал новым председателем правления «Динамо». Вскоре после этого аргентинец приехал в Брест, чтобы лично познакомиться с футболистами и болельщиками.
Осенью прошлого года «Динамо» официально уточнило, что чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины занимает должность почетного президента клуба, и это не мешает ему работать в других командах или организациях.