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23:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Марадона на русском языке поздравил брестское «Динамо» с чемпионством

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона поздравил брестское «Динамо» с первым в истории клуба чемпионством.

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Источник: РИА "Новости"

«Сегодня я очень рад поздравить футболистов, болельщиков, менеджеров и тренеров брестского “Динамо” с их первым чемпионством в белорусской лиге», — написал Марадона на своей странице в Instagram.

«Мои поздравления!» — добавил знаменитый аргентинец, написав эту фразу на русском языке.

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В мае 2018 года белорусский клуб объявил о том, что Марадона стал новым председателем правления «Динамо». Вскоре после этого аргентинец приехал в Брест, чтобы лично познакомиться с футболистами и болельщиками.

Осенью прошлого года «Динамо» официально уточнило, что чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины занимает должность почетного президента клуба, и это не мешает ему работать в других командах или организациях.

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