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11:04 (мск), источник: Sports.Ru

«Хоффенхайм» пропустил от «Майнца» 4 гола в большинстве, хотя в прошлом месяце был лучшей командой Бундеслиги

Бывает.

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Источник: Reuters

«Хоффенхайм» подходил к 12-му туру в шаге от зоны Лиги чемпионов. Команда Алфреда Схройдера, бывшего помощника Эрика тен Хага в «Аяксе», набрала отличный ход — пять побед подряд (а с учетом Кубка — вообще есть); такой мощной серии не было даже у «Баварии».

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«Майнц», напротив, только недавно выбрался из зоны вылета и подходил к игре с тремя поражениями в четырех последних матчах, среди которых было и 0:8 от «Лейпцига».

В первом тайме, как и во всем матче, хозяева больше владели мячом и доминировали, но пропустили в одной из редких контратак «Майнца». А на последней минуте первого тайма красную схватил 21-летний хавбек «Майнца» Ридл Баку, который гениально дебютировал полтора года назад.


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В перерыве зашевелились все ставочные твиттеры: «Хоффенхайм» был явным фаворитом и до игры, а тут соперник хоть и ведет, но целый тайм будет играть в меньшинстве — почти все были уверены, что хозяева дожмут.

И «Хоффенхайм» действительно давил, нанес во втором тайме 16 ударов, шесть раз пробил в створ, намного больше владел мячом, в том числе и в финальной трети поля, забил гол на 83-й минуте — отличился Андрей Крамарич.

Только вот «Майнцу» хватило четырех контратак, завершившихся ударами — в створ пришлись всего три, а гола оказалось четыре. Два забили до Крамарича, еще два — после. В итоге гости увозят крупную победу — 5:1.

«Поздравляем “Майнц” с заслуженной победой. Успех в последних матчах нам приносила дисциплинированная игра в защите, а сегодня она отсутствовала», — грустно подвел итоги игры Схройдер. «Тренер сказал нам биться до самого конца. Поэтому мы и взяли три очка», — бросались банальностями игроки «Майнца». Пьер Кунде, которому эти слова и принадлежат, забил два гола — свои первые голы в Бундеслиге.

«Майнц» стал первой командой в XXI веке, которая забила четыре гола в меньшинстве и первой вообще, кому удалось сделать это в гостях. Ранее четыре гола в меньшинстве забивал только «Айнтрахт» — 19 лет назад он загрузил четыре безответных мяча «Ганзе».

И такое бывает.

Максимилиан Алфимов

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Хоффенхайм
1:5
Первый тайм: 0:1
Майнц
Футбол, Германия, Тур 1224.11.2019, 20:00 (МСК UTC+3)PreZero Arena
Главные тренеры
Альфред ШройдерАхим Байерлорцер
Голы
Андрей Крамарич83′
Левин Озтунали(Карим Онисиво)33′
Павел Кадержабек52′
Пьер Кунде(Жан-Пол Боэтиус)62′
Жан-Пол Боэтиус90′
Пьер Кунде(Данни Латца)90+3′
Составы команд
1Оливер Бауманн
27Робин Центнер
22Кевин Фогт
3Аарон Кариколь
3Павел Кадержабек
19Мусса Ниакате
11Флориан Гриллич
8Левин Озтунали
16Себастьян Руди
14Пьер Кунде
71′
9Илас Бебу
20Эдмилсон Фернандес
29Роберт Сков
34Боте Баку
45+2′
37Юрген Локадиа
5Жан-Пол Боэтиус
21Беньямин Хюбнер
55′
4Джерри Сен Жюст
81′90′
14Кристоф Баумгартнер
42Александр Хак
25Кевин Акпогума
28′45′
7Робин Куэйсон
87′
27Андрей Крамарич
6Данни Латца
38Штефан Пош
78′
21Карим Онисиво
10′75′
5Костантинос Стафилидис
22Тайво Авонийи
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
21Удары (всего)12
8Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
14Угловые3
12Фолы14
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяБастиан Данкерт(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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