«Хоффенхайм» пропустил от «Майнца» 4 гола в большинстве, хотя в прошлом месяце был лучшей командой Бундеслиги

Источник: Reuters

«Хоффенхайм» подходил к 12-му туру в шаге от зоны Лиги чемпионов. Команда Алфреда Схройдера, бывшего помощника Эрика тен Хага в «Аяксе», набрала отличный ход — пять побед подряд (а с учетом Кубка — вообще есть); такой мощной серии не было даже у «Баварии».

«Майнц», напротив, только недавно выбрался из зоны вылета и подходил к игре с тремя поражениями в четырех последних матчах, среди которых было и 0:8 от «Лейпцига».

В первом тайме, как и во всем матче, хозяева больше владели мячом и доминировали, но пропустили в одной из редких контратак «Майнца». А на последней минуте первого тайма красную схватил 21-летний хавбек «Майнца» Ридл Баку, который гениально дебютировал полтора года назад.



Нажмите,

чтобы включить звук Нажмите,чтобы включить звук

В перерыве зашевелились все ставочные твиттеры: «Хоффенхайм» был явным фаворитом и до игры, а тут соперник хоть и ведет, но целый тайм будет играть в меньшинстве — почти все были уверены, что хозяева дожмут.

И «Хоффенхайм» действительно давил, нанес во втором тайме 16 ударов, шесть раз пробил в створ, намного больше владел мячом, в том числе и в финальной трети поля, забил гол на 83-й минуте — отличился Андрей Крамарич.

Только вот «Майнцу» хватило четырех контратак, завершившихся ударами — в створ пришлись всего три, а гола оказалось четыре. Два забили до Крамарича, еще два — после. В итоге гости увозят крупную победу — 5:1.

«Поздравляем “Майнц” с заслуженной победой. Успех в последних матчах нам приносила дисциплинированная игра в защите, а сегодня она отсутствовала», — грустно подвел итоги игры Схройдер. «Тренер сказал нам биться до самого конца. Поэтому мы и взяли три очка», — бросались банальностями игроки «Майнца». Пьер Кунде, которому эти слова и принадлежат, забил два гола — свои первые голы в Бундеслиге.

«Майнц» стал первой командой в XXI веке, которая забила четыре гола в меньшинстве и первой вообще, кому удалось сделать это в гостях. Ранее четыре гола в меньшинстве забивал только «Айнтрахт» — 19 лет назад он загрузил четыре безответных мяча «Ганзе».

И такое бывает.