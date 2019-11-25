«Хоффенхайм» пропустил от «Майнца» 4 гола в большинстве, хотя в прошлом месяце был лучшей командой Бундеслиги
Бывает.
Бывает.
«Хоффенхайм» подходил к 12-му туру в шаге от зоны Лиги чемпионов. Команда Алфреда Схройдера, бывшего помощника Эрика тен Хага в «Аяксе», набрала отличный ход — пять побед подряд (а с учетом Кубка — вообще есть); такой мощной серии не было даже у «Баварии».
«Майнц», напротив, только недавно выбрался из зоны вылета и подходил к игре с тремя поражениями в четырех последних матчах, среди которых было и 0:8 от «Лейпцига».
В первом тайме, как и во всем матче, хозяева больше владели мячом и доминировали, но пропустили в одной из редких контратак «Майнца». А на последней минуте первого тайма красную схватил 21-летний хавбек «Майнца» Ридл Баку, который гениально дебютировал полтора года назад.
В перерыве зашевелились все ставочные твиттеры: «Хоффенхайм» был явным фаворитом и до игры, а тут соперник хоть и ведет, но целый тайм будет играть в меньшинстве — почти все были уверены, что хозяева дожмут.
И «Хоффенхайм» действительно давил, нанес во втором тайме 16 ударов, шесть раз пробил в створ, намного больше владел мячом, в том числе и в финальной трети поля, забил гол на 83-й минуте — отличился Андрей Крамарич.
«Поздравляем “Майнц” с заслуженной победой. Успех в последних матчах нам приносила дисциплинированная игра в защите, а сегодня она отсутствовала», — грустно подвел итоги игры Схройдер. «Тренер сказал нам биться до самого конца. Поэтому мы и взяли три очка», — бросались банальностями игроки «Майнца». Пьер Кунде, которому эти слова и принадлежат, забил два гола — свои первые голы в Бундеслиге.
«Майнц» стал первой командой в XXI веке, которая забила четыре гола в меньшинстве и первой вообще, кому удалось сделать это в гостях. Ранее четыре гола в меньшинстве забивал только «Айнтрахт» — 19 лет назад он загрузил четыре безответных мяча «Ганзе».
И такое бывает.
Максимилиан Алфимов
|Альфред Шройдер
|Ахим Байерлорцер
|Андрей Крамарич
|83′
|Левин Озтунали(Карим Онисиво)
|33′
|Павел Кадержабек
|52′
|Пьер Кунде(Жан-Пол Боэтиус)
|62′
|Жан-Пол Боэтиус
|90′
|Пьер Кунде(Данни Латца)
|90+3′
|1
|Оливер Бауманн
|27
|Робин Центнер
|22
|Кевин Фогт
|3
|Аарон Кариколь
|3
|Павел Кадержабек
|19
|Мусса Ниакате
|11
|Флориан Гриллич
|8
|Левин Озтунали
|16
|Себастьян Руди
|14
|Пьер Кунде
71′
|9
|Илас Бебу
|20
|Эдмилсон Фернандес
|29
|Роберт Сков
|34
|Боте Баку
45+2′
|37
|Юрген Локадиа
|5
|Жан-Пол Боэтиус
|21
|Беньямин Хюбнер
55′
|4
|Джерри Сен Жюст
81′90′
|14
|Кристоф Баумгартнер
|42
|Александр Хак
|25
|Кевин Акпогума
28′45′
|7
|Робин Куэйсон
87′
|27
|Андрей Крамарич
|6
|Данни Латца
|38
|Штефан Пош
78′
|21
|Карим Онисиво
10′75′
|5
|Костантинос Стафилидис
|22
|Тайво Авонийи
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|21
|Удары (всего)
|12
|8
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|14
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Бастиан Данкерт(Германия)