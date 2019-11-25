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10:17 (мск), источник: Sports.Ru

У Слуцкого что-то сломалось: худшая серия в «Витессе», а фанаты требуют отставки

Не помогает даже Хонда.

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Источник: РИА "Новости"

«Витесс» очень бодро начал этот сезон — всего месяц назад мы читали новости о том, что команда Леонида Слуцкого установила клубный рекорд, набрав 23 очка в 10 турах.

Тогда «Витесс» пытался зацепиться за лигочемпионские места, что в Голландии невероятно сложно для клубов не из топ-3 («Фейеноорд» к ней относится с переменным успехом), а Слуцкий стал невероятно популярной персоной в Голландии, промелькнул в нескольких передачах, где как смешно шутил на английском, так и рассказывал, что развелся из-за футбола.

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Однако сейчас ситуация сильно ухудшилась: «Витесс» с того самого десятого тура проиграл четыре матча подряд и не набрал ни одного очка, что наверняка сильно ударило по позициям Слуцкого в клубе.

«Нет, я беспокоюсь не о своей должности, а о том, как нам играть лучше. Я не волнуюсь за себя. Никогда не делаю этого. Я думаю только о команде. Для меня важно только это. Я стараюсь понять, как можно исправить ситуацию, и что будет лучше для команды. Думаю, такое впервые в моей карьере. Это сложная ситуация, мне больно. Мы стараемся изменить ситуацию, но сейчас сделать это не получается. Мы будем продолжать работать», — объяснил он после игры со «Спартой».


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В Роттердаме арнемцам не помог даже Кейсуке Хонда — японец один раз выскочил на вратаря, но пробил слишком близко к киперу.

Интересно, что при Слуцком на старте сезона «Витесс» умело сдержал «Аякс» и обыграл прямых конкурентов, а начал спотыкаться на середняках и аутсайдерах — 0:2 от «Спарты», по 1:2 от «Гронингена», «Эммена» и еще разок 0:2 — от «Ден Хаага». Самое высокое место тут у «Гронингена» — клуб, адаптировавший Луиса Суареса в Европе, идет на девятом месте. Остальные команды из второй десятки, «Ден Хааг» вообще в зоне вылета.

У болельщиков «Витесса», хоть команда пока и остается на пятом месте, предсказуемая реакция: сдержанная манера игры команды при Слуцком и так всем не очень нравилось, но пока он побеждал, фанаты были готовы терпеть. Теперь же самое время выплеснуть недовольство — и в твиттере уже помчал хэштег #SlutskyOut (#СлуцкийВон).

«Я могу понять наших болельщиков. Если мы проигрываем несколько матчей подряд, то им больно. Как и игрокам, и мне, всем нам. Это сложная ситуация. Я могу понять болельщиков. Это нормальная реакция», — высказался тренер.

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Слуцкий работает с клубом из Арнема второй сезон, но такая грустная серия с ним впервые — в прошлом сезоне парни Леонида не проигрывали даже двух матчей подряд. Да, были неудачные серии — в марте апреле случилось 6 матчей без побед, но, во-первых, там были встречи с лидерами, во-вторых, в этой серии «Витесс» проиграл всего один матч, остальные свел вничью.

Несмотря на поражения, «Витесс» все еще держится в зоне еврокубков и делит четвертое-шестое места с «Утрехтом», который в прошлом сезоне не пустил парней Слуцкого в еврокубки, и «Виллемом II». Правда, другие конкуренты уже всего в паре очков.

Максимилиан Алфимов

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