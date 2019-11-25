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13:30 (мск), источник: Vesti.kz

Вратарь сборной Казахстана продлил контракт с «Кайратом»

Вратарь сборной Казахстана по футболу Стас Покатилов продлил контракт с алматинским «Кайратом», сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на три сезона.

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27-летний Покатилов присоединился к «Кайрату» летом 2016 года на правах аренды. В 2017 году он подписал долгосрочный контракт с клубом. Всего голкипер провел в составе алматинцев 98 матчей.

В завершившемся сезоне вратарь сыграл в 31 матче в КПЛ. В 13 играх Покатилов сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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