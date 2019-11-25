Вратарь сборной Казахстана продлил контракт с «Кайратом»
Вратарь сборной Казахстана по футболу Стас Покатилов продлил контракт с алматинским «Кайратом», сообщает
Вратарь сборной Казахстана по футболу Стас Покатилов продлил контракт с алматинским «Кайратом», сообщает
27-летний Покатилов присоединился к «Кайрату» летом 2016 года на правах аренды. В 2017 году он подписал долгосрочный контракт с клубом. Всего голкипер провел в составе алматинцев 98 матчей.
В завершившемся сезоне вратарь сыграл в 31 матче в КПЛ. В 13 играх Покатилов сохранил свои ворота в неприкосновенности.