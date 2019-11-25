Футболист «Манчестер Сити» поставил клубу ультиматум
Форвард «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг назвал условие, при котором останется в клубе. Об этом сообщает The Sun.
Форвард «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг назвал условие, при котором останется в клубе. Об этом сообщает The Sun.
По информации источника, нападающий готов продлить контракт с «горожанами» только в случае, если получит гарантии того, что главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола останется в клубе на долгий срок. Если испанец покинет команду, англичанин готов отправиться вслед за ним.
«Манчестер Сити» готовит Стерлингу новое предложение по контракту, который истекает летом 2023 года. Соглашение с Гвардиолой рассчитано до конца сезона-2020/2021.
12 ноября Стерлинг был исключен из состава сборной Англии за драку с партнером по команде Джо Гомесом.
Стерлинг выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года. Вместе с командой он завоевал семь трофеев. В нынешнем сезоне 24-летний форвард провел 12 матчей в Английской