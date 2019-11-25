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13:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболист «Манчестер Сити» поставил клубу ультиматум

Форвард «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг назвал условие, при котором останется в клубе. Об этом сообщает The Sun.

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По информации источника, нападающий готов продлить контракт с «горожанами» только в случае, если получит гарантии того, что главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола останется в клубе на долгий срок. Если испанец покинет команду, англичанин готов отправиться вслед за ним.

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«Манчестер Сити» готовит Стерлингу новое предложение по контракту, который истекает летом 2023 года. Соглашение с Гвардиолой рассчитано до конца сезона-2020/2021.

12 ноября Стерлинг был исключен из состава сборной Англии за драку с партнером по команде Джо Гомесом. Из-за этого игрок пропустил матч квалификации Евро-2020 против Черногории. Через несколько дней форвард вернулся в сборную.

Стерлинг выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года. Вместе с командой он завоевал семь трофеев. В нынешнем сезоне 24-летний форвард провел 12 матчей в Английской премьер-лиге (АПЛ), в которых забил семь мячей и сделал одну голевую передачу.

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