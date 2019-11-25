«Кайрат» подписал новый контракт с еще одним футболистом сборной Казахстана

Соглашение рассчитано на три года. В системе «Кайрата» хавбек находится более десяти лет, а в главной команде дебютировал в 2017 году.

В прошедшем сезоне Абикен провел 28 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.