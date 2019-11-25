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15:05 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» подписал новый контракт с еще одним футболистом сборной Казахстана

Полузащитник сборной Казахстана Айбол Абикен подписал новый контракт с «Кайратом», сообщает официальный сайт клуба.

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Соглашение рассчитано на три года. В системе «Кайрата» хавбек находится более десяти лет, а в главной команде дебютировал в 2017 году.

В прошедшем сезоне Абикен провел 28 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

23-летний Абикен этой осенью дебютировал в сборной Казахстана. Он выходил с первых минут в матчах с Россией (0:1), Кипром (1:2), Бельгией (0:2) и Шотландией (1:3).

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